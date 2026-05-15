Домашні пончики часто стають викликом навіть для досвідчених господинь, особливо коли йдеться про те, коли саме додавати начинку. Від цього етапу залежить не лише зовнішній вигляд випічки, а й те, чи залишиться крем або варення всередині, а не витече під час приготування. Onet розповідає, як краще начиняти пончики.

Коли потрібно начиняти пончики: до чи після смаження?

Один із найстаріших та найефективніших методів – начиняти пончики перед смаженням. У цьому випадку тісто розкачують, вирізають однакові кружечки, і на частину з них викладають чайну ложку улюбленої начинки, такої як варення, джем або згущене молоко. Потім кожен наповнений кружечок накрийте другим порожнім диском і ретельно запечатують краї, щоб начинка не витікала під час смаження. Після запечатування країв пончики формують у кульки, дають їм піднятися, а потім смажать до золотисто-коричневого кольору з обох боків.

Цей метод, хоча й вимагає трохи більше часу та точності, дозволяє виготовляти пончики з рівномірно розподіленою начинкою та мінімізує ризик витікання начинки під час смаження.

Але окрім цього методу, ви можете наповнювати пончики після смаження. Для цього слід використати кондитерський мішок з відповідним наконечником або великий шприц, щоб ввести начинку в підготовлені смажені пончики. Цей метод швидший та зручніший, але має свої обмеження.

Таке наповнення часто призводить до нерівномірного розподілу начинки, через що виникають порожні місця у тісті. Крім того, проколювання ніжних, пухких пончиків може призвести до їх розриву, внаслідок чого начинка може витікати, а структура пончика стає менш стабільною.