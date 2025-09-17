За складом поживних речовин білі та коричневі яйця не відрізняються

Багато хто запитує: чи справді яйця з коричневою шкарлупою кращі або корисніші за білі? Чи може колір шкаралупи або жовтка впливати на смак або властивості яйця? Дізнайтеся, чи існує відмінність між білими та коричневими яйцями.

Що впливає на колір шкаралупи?

Яйця можуть бути білими, коричневими або навіть червоними – залежно від того, які кольорові пігменти зберігаються в шкаралупі. Вони надходять зі спеціальних залоз курки, які відповідають за формування шкаралупи. Але зв’язку між кольором курки та яєць немає.

Чи коричневі яйця корисніші?

За складом поживних речовин білі та коричневі яйця не відрізняються, адже колір ніяк не позначається на якості продукту. Тому, якщо ви хочете заощадити, можете сміливо купувати білі курячі яйця. Вони такі ж поживні й корисні, як і коричневі.

Під час вибору дуже важливо звернути увагу на розмір яєць та термін їх придатності. Товщина шкаралупи білих та коричневих також приблизно однакова. Відмінності можуть з’явитися з віком курей. Наприклад, молоді кури відкладають твердіші яйця. А колір жовтка також залежить від віку та раціону.

За матеріалами MedicalAnswers та ТСН.