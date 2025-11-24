Найкращий спосіб відволіктись від тривожних подій – мистецтво. Тож ми зібрали кілька цікавих концертів, кінопереглядів та вистав, які можна відвідати цього тижня.

24 листопада, понеділок

Вівальді «Пори року»

Львівський органний зал, 21:00

Олена Мацелюх (фото Львівського органного залу)

Цикл «Пори року» Антоніо Вівальді – справжній бестселер у світі музики. Проте у виконанні скрипки та органа він є рідкістю. Саме у такому складі прозвучить твір у Львівському органному залі. Найбільший історичний концертний орган України – львівський Rieger-Kloss. Цей велетень має майже пʼять тисяч труб, 60 регістрів та три клавіатури. Можливості львівського органа практично безмежні, він вражає потужністю звучання та легкістю передачі найтонших нюансів. Львівський орган здатний затьмарити симфонічний оркестр. Музика Вівальді переповнена емоціями. Цикл складається з чотирьох концертів, кожен з яких має по три частини.

Виконавці:

Руслан Пащак – скрипка

Олена Мацелюх – орган

25 листопада, вівторок

Концерт Pianoбой

Malevich, 18:30

Дмитро Шуров (фото Pianoбой)

Дмитро Шуров та Pianoбой повним складом повертається до Львова зі знайомими піснями та прем’єрами найновіших пісень. Музиканти зіграють оновлену програму. Фірмові пасажі Дмитра Шурова на піаніно, рядки пісень, які вже стали рідними, звук скрипки військового скрипаля Мойсея Бондаренка – усе це буде на концерті, який цікаво також поєднати з переглядом документального фільму «Океан Ельзи. Спостереження шторму».

26 листопада, середа

Перегляд фільму «Звук падіння» в межах фестивалю «Нове Німецьке кіно»

Jam Factory Art Center,18:30

Кадр з фільму «Звук падіння»

Дія фільму німкені Маші Шилінські відбувається на фермі, що розташована неподалік від Ельби. Режисерка суміщає кілька часових шарів, залишаючи єдність місця, проте не дії. Родини, що у різні епохи живуть на фермі, теж виглядають ізольованими від світу, проте він нагадує про себе війнами, смертями та травмами. Режисерка максимально зосереджується на переживаннях героїв, їхніх тривогах, страхах та радостях. Історія відображається у них, як у дзеркальних уламках, про події у «великому світі» ми можемо лише здогадуватись. Це дуже красивий фільм, де усі елементи сплетені між собою ретельно та із гіпнотичною силою. Це – фільм-спостереження, якому не бракує драйву. Фільм отримав нагороду у Каннах та кілька номінацій Європейської кіноакадемії.

27 листопада, четвер

Концерт «Музика моря і відваги. Молоді композитори Одеси»

Львівський органний зал, 19:00

Одеська національна музична академія

«Музика моря і відваги» – це концерт музики молодих композиторів Одеси. У рамках загальнонаціональної стратегії Ukrainian Live концерт є колаборацією Львівського органного залу з Одеською національною музичною академією імені Антоніни Нежданової. Студенти-композитори презентують львівській публіці свої твори, написані в часи повномасштабного вторгнення. Одеса, що потерпає від постійних обстрілів російських військ, живе, бореться і творить. У ній народжується музика, яка є відображенням відваги та героїзму одеситів. Ми почуємо камерні твори у виконанні вихованців академії. Кураторка проєкту – Кармелла Цепколенко, професорка Одеської національної музичної академії імені Антоніни Нежданової, композиторка, лауреатка Шевченківської премії.

«Станкович. Скорик»

Львівська філармонія, 18:00

Кері-Лінн Вілсон (фото Київської камеррати)

Дві визначні постаті в одному концерті, сила симфонічної та хорової музики, голос окремої людини на противагу цілому світу, класичні жанри та сучасна музична мова – це все про двох метрів української академічної музики Мирослава Скорика та Євгена Станковича. У Львові вперше новий масштабний твір Станковича «Реквієм» та Другий концерт для скрипки з оркестром Скорика під батутою диригентки Кері-Лінн Вілсон, солістів Олени Скіцько, Володимира Шинкаренка, Галицького камерного хору та симфонічного оркестру Львівської філармонії. Концерт Скорика, написаний у 1990 році, буде втілювати віртуозна скрипалька Богдана Півненко разом з симфонічним оркестром Львівської філармонії.

28 листопада, п’ятниця

Конкурс молодих вокалістів імені Василя Сліпака. Відкриття

Львівська філармонія, 18:00

Василь Сліпак (фото з архіву)

Упродовж 28 листопада – 3 грудня 2025 року у Львові відбуватиметься 5-та едиція конкурсу молодих вокалістів імені Василя Сліпака, видатного українського оперного співака, соліста Паризької національної опери, волонтера, учасника бойових дій на сході України, Героя України. Концерт відкриття ювілейної, п’ятої едиції конкурсу обіцяє стати емоційною подією. У його центрі – Stabat Mater Олександра Родіна у виконанні Сюзанни Чахоян (сопрано) та Лілії Нікітчук (мецо-сопрано), у супроводі камерного оркестру «Віртуози Львова» під орудою Дмитра Морозова.

29 листопада, субота

«Абатство Заливахи»

Театральний центр «Слово і голос», 18:00

Опанас Заливаха. Портрет Алли Горської (фото ZAXIID.NET)

Вистава до 100-річчя від дня народження Опанаса Заливахи, митця, який бачив Україну кольором духу. Живуть його картини, і живе неймовірна сила духа Майстра! Йому присвячено виставу, а звернена вона до сучасних художників. Це міст до усіх шістдесятників: їх вчинки дають силу знову перемагати. Звучатимуть тексти художника та його друзів. Це плід роботи акторів театру з опрацювання статей, інтервʼю, листів Опанаса Заливахи та листів до маляра друзів шістдесятників: Алли Горської, Галини Севрук, Надійки Світличної, Людмили Семикіної, Віри Хорошевої, Івана Геля.

Режисерка – Наталія Половинка

Ідея стилізації костюмів – Оксана Караванська

Відео-арт – Сергій Савченко

Фортепіано – Сергій Кудринецький

Художниця – Христина Сілівон

У ролях: Олег Цьона, Наталія Половинка, Юлія Тарасович, Христина Сілівон, Анастасія Редчук, Сергій Кудринецький, Максим Грицай.

30 листопада, неділя

Концерт «Володар Перснів»

Львівська філармонія, 18:00

Кадр з фільму «Володар перснів»

Оркестр INSO-Львів та диригент Раймонд Янссен запрошують у всесвіт кіномузики, яка оживе на сцені Львівської філармонії. Це буде ніч, коли Львів на мить стане частиною Середзем’я. Найвідоміші саундтреки голлівудського композитора Говарда Шора до трилогії «Володар Перснів» розгортатимуться перед слухачами, наче велика Книга Західних Королівств. Величні й захоплюючі теми у виконанні оркестру INSO-Львів звучатимуть під проводом маестро Раймонда Янссена, дириґента з Нідерландів, який уміє працювати з великими симфонічними проєктами так, немов і сам володіє перснем сили. А ще концерт 30 листопада буде особливим, адже це останній львівський виступ оркестру INSO у 2025 році. Уже наступного дня колектив вирушить у велику подорож Європою разом із Раймондом Янссеном, де виступатимуть на славетних сценах Амстердама, Ейдховена, Роттердама, Гарлему, Гааги та багатьох інших міст.

На головному фото – твір Опанаса Заливахи «Вічно», 1975, фото ZAXIID.NET