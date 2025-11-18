Три львівські виставки, які обовʼязково варто відвідати
Добірка ZAXID.NET
Серед львівських виставок, що тривають зараз у музеях та галереях, ми обрали три, які обов’язково варто відвідати. Ми уже писали про експозиції, що можна оглянути у Національному музеї та Галереї мистецтв. Зараз пропонуємо дізнатись, що відбувається у львівських галереях.
«Сад Віктора Зарецького»
Львівський муніципальний мистецький центр, до 25 грудня
Фрагмент експозиції (фото Муніципального мистецького центра)
На виставці «Сад Зарецького» представлені переважно ескізи з родинної колекції, які демонструють авторський «робочий стіл» художника, його творчий процес, шліфування форми.
Віктор Зарецький – один із провідних українських шістдесятників, художник і викладач. Його стиль – це синтез декоративності, ліричної експресії та глибокого зв’язку з культурною спадщиною України. На виставці представлено понад 80 фото і робіт із різних періодів. Це лабораторія ескізу, що відкриває Зарецького як людину – у його зосередженості, сумнівах і вразливості.
Виставка у Муніципальному мистецькому центрі – частина ширшого вшанування 100-річчя Зарецького. Паралельно у Києві триває виставка живопису Зарецького – кольорова й панорамна, на противагу львівській – монохромній та інтимній. Обидві експозиції вступають у діалог і відкривають Зарецького та шістдесятництво з різних, але однаково важливих перспектив.
У межах виставки відбудуться лекції, воркшопи і кураторські екскурсії. Знайти докладну інформацію можна на сторінці центру у фейсбуку.
Куратор проєкту – Леонід Марущак, співкураторки – Олена Зарецька, Ляна Мицько.
«Херсон: не/вкрадене. Штудії та омажі»
Галерея ZAG, до 23 листопада
Матвій Вайсберг. Штудія до картини Григорія Сергеєва «Річковий причал», 1925 рік
До третьої річниці визволення Херсона від російських окупантів відкрилась виставка «Херсон: не/вкрадене. Штудії та омажі». Це спільний проєкт митців зі всієї України, які працюють попри обстріли і руйнування. Це проєкт підтримки Херсонського художнього музею, який пограбували російські окупанти буквально перед звільненням міста в листопаді 2022 року. Митці з різних міст України створили штудії та омажі викраденим з музею роботам.
У проєкті беруть участь:
- Матвій Вайсберг (Київ);
- Олександр Животков (Київ);
- Ахра Аджинджал (Київ);
- Ганна Гідора (Київ);
- Владислав Шерешевський (Київ);
- Андрій Левицький (Київ);
- Поліна Кузнецова (Харків – Київ);
- Олексій Белюсенко (Київ);
- Ігор Божко (Одеса);
- Сергій Божко (Одеса);
- Олекса Манн (Київ – Ужгород);
- Ярина Кобилінська (Одеса);
- Олександр Щербань (Київ);
- Володимир Труш (Київ);
- Ганна Криволап (Київ);
- Денис Недолуженко (Одеса – Харків);
- Катя Лісова (Київ);
- Микола Сологуб (Київ);
- Володимир Семків (Львів).
Куратори – Олена Балаба, Олексій Баула.
«Образ і прообраз» Романа Романишина
Галерея «Шум», до 7 грудня
Образ – це слово, що в українській мові має дуже багато значень і відтінків. Зокрема, на Галичині первинним поняттям для слова образ є ікона. А це вже великою мірою поняття сакральне. Але зараз ми говоримо про образ як про основу поняття «образотворче мистецтво», себто про мистецтво працювати з образами, творити якесь дійство з образами. Прообраз – це первісний зразок, основа або реальна річ, що слугує джерелом для створення нового образу, твору чи явища. Це може бути взірець когось або чогось. Першооснова, з якої виникає щось нове, як, наприклад, прототип персонажа в літературі чи в малярстві. Чесна, зі зрозумілими посиланнями на першоджерело, використана цитата. Як аверс і реверс однієї монети.
На виставці представлені живопис та скульптура відомого художника Романа Романишина.