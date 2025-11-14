Відразу дві непересічні виставки тривають під одним дахом у Національному музеї. Це – виставка іконопису «Архангел Михаїл – Ангел Перемоги» та виставка графіки Якова Гніздовського «Вітер у кукурудзяному полі». Обидві приурочені до ювілеїв: перша відкрилась з нагоди 120-річчя Національного музею, друга – 110-річчя художника. При всіх різниці концепту, масштабу та часу, обидві демонструють напрочуд якісні мистецькі твори для уважного та неквапного глядача.

Виставка «Архангел Михаїл – Ангел Перемоги» представляє інтерпретації образу архангела протягом десяти століть: від давніх ікон до сучасних авторських творів.

Експозиція об’єднує твори іконопису та декоративного мистецтва, графіку й скульптуру XI–ХХІ століть, що розкривають постать Архангела Михаїла як захисника, переможця зла і покровителя українського воїнства.

Особлива увага належить іконам із зображеннями діянь Архистратига – сюжетам, які поєднують біблійні теми й апокрифічні легенди. Серед найцікавіших експонатів – дві мініатюрні металеві іконки ХІ–ХІІІ століть, знамените зображення святого Михаїла на дияконських дверях Жовківського іконостаса та ікона Петра Холодного 1920-х років.

Завершує виставковий проєкт сучасна українська ікона – погляд митців різних поколінь, які поєднують традицію давнього іконопису з сучасною художньою мовою та національною ідентичністю.

Кураторки Марія Гелитович та Ольга Горда-Цибко поєднали твори, що не лише розкривають один і той самий образ, а й сповнені оптимізмом та надією. Ця виставка не надто велика, проте така, що запрошує відвідати її кілька разів, адже детальне споглядання кожного твору є абсолютною радістю. Крім того, вперше після початку повномасштабного вторгнення твори з музейної колекції, що були заховані, повернулися до глядачів.

А поверхом вище розмістилась експозиція до 110-ї річниці від дня народження та 40-ї річниці смерті українського графіка, живописця й мистецтвознавця Якова Гніздовського «Вітер у кукурудзяному полі».

Тут представлені 58 оригінальних робіт митця із музейного зібрання та колекцій Українського католицького університету і Shum Art Gallery, а також твори давніх майстрів графіки, які розкривають витоки його мистецького методу. Від японського дереворізу до європейського мідериту – Яків Гніздовський поєднував у своїй творчості традиції Сходу й Заходу.

«Вітер у кукурудзяному полі» показує Гніздовського не лише як майстра деревориту, а й як мислителя, який умів оживляти звичні речі, перетворюючи їх на символи руху й спокою.

Обидві виставки триватимуть до 14 грудня 2025 року.