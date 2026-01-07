Співробітники СБУ викрили Іллю Сметаніна у березні 2022 року

Засуджений за державну зраду 39-річний Ілля Сметанін, який наводив ракети на Луцький аеропорт, погодився на обмін до Росії. Про це йдеться на сайті державного проєкту «Хочу к своим», де оприлюднено перелік колаборантів, які зголосилися на обмін у РФ.

У липні 2024 року Луцький міськрайонний суд призначив Іллі Сметаніну 12 років позбавлення волі за співпрацю з росіянами. Як з’ясувалося, чоловік передавав ворогу інформацію про аеродром у Луцьку та кількість військових літаків, яку використали для коригування ракетних ударів. Зловмисника викрили у березні 2022 року після того, як він повідомив росіянам про наслідки атаки.

Відомо, що Ілля Сметанін був артистом-інструменталістом академічного камерного оркестру «Кантабіле» Волинської обласної філармонії. Водночас він позиціонував себе як авіалюбитель: вів сторінки організації луцьких авіалюбителів у соцмережах і виступав за створення у Луцьку скверу авіаторів. У 2017 році Сметанін організував перегляд фільму про радянських пілотів, придбаного в Москві, однак показ перервали активісти.

У 2020 році ТСН повідомляла, що чоловік фігурував у справі шпигуна, який передавав росіянам дані про луцький аеродром. Для цього ексльотчик Віталій Синельников створив мережу інформаторів, до якої входив і Ілля Сметанін. Втім тоді авіалюбитель стверджував, що його нібито використали без його відома для збору інформації.

Через чотири місяці після оголошення вироку, у листопаді 2025 року, Ілля Сметанін написав листа до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з проханням передати його до Росії як військовополоненого.

Клікніть на фото для збільшення

Додамо, що державний проєкт «Хочу к своим» – це публічна база російських агентів, зрадників і колаборантів, які бажають виїхати до РФ в обмін на повернення українців із російського полону.