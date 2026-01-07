Митник налагодив схему отримання хабарів від представника підприємства, яке займається оптовою торгівлею овочами та фруктами

На Львівщині затримали митника, який налагодив схему отримання хабарів від представника підприємства, яке займається оптовою торгівлею овочами та фруктами. За кожну оформлену машину митник вимагав 70 доларів відкату.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура 7 січня, заступник начальник відділу митного оформлення одного з постів Львівської митниці налагодив схему отримання хабарів. За кожну оформлену на підконтрольному йому митному пості автівку з продукцією він вимагав 70 доларів. У випадку відмови, митник обіцяв створити штучні перешкоди при оформленні. Зокрема, йшлося про затягування часу, додаткові та повні огляди вантажів. Це призвело б до псування товару – зелені салату та руколи.

Згодом службовця перевели на інший пост заступником начальника відділу митного оформлення. Проте умови угоди не змінилися, так як у нього залишалася можливість впливати на колишніх підлеглих. Задокументовано, що за продукцію, ввезену протягом жовтня – листопада, митник загалом отримав від представника підприємства понад 35 тис. грн.

Митнику повідомили про підозру у одержанні неправомірної вигоди службовою особою та зловживання впливом (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.