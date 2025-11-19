Митник пропустив бус із контрабандою через митний пост «Грушів»

Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок львівському митнику Степану Білашу, який у березні 2019 року пропустив без огляду мікроавтобус з контрабандними автозапчастинами. Митника звільнили від покарання за службову недбалість.

Суддя Наталія Швед визнала митника Степана Білаша винним у службовій недбалості (ч. 1 ст. 267 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді одного року обмеження волі з позбавленням права обіймати посади в державних органах, але звільнила його від покарання у зв’язку із завершенням термінів давності.

В судовому реєстрі оприлюднено вступну та резолютивні частину вироку. Водночас, із попередніх ухвал випливає, що йдеться про пропуск мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter з контрабандними автозапчастинами через митний пост «Грушів» 21 березня 2019 року.

Виконувач обов’язків головного державного інспектора Степан Білаш під час здійснення митних формальностей не провів належний огляд транспортного засобу та дозволив в'їзд на територію України, де бус зупинили співробітники СБУ. Під час повторного огляду виявили незадекларований товар (автозапчастини, одяг), вагою понад 1,3 тонни.

Що цікаво, у серпні 2021 року Степана Білаша звільнили з митниці, однак він поновився через суди. Львівський окружний адміністративний суд 1 серпня 2022 року скасував наказ про його звільнення та поновив на посаді державного інспектора відділу контролю митної вартості управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Львівської митниці. Також він відсудив майже 300 тис. грн зарплати за час вимушеного прогулу. Це рішення підтвердили Восьмий апеляційний адміністративний суд та Верховний Суд.