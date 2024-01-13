Насамперед зверніть увагу на сприятливі для посадки баклажанів дні місячного календаря

У січні дачники починають посів деяких овочевих культур, включно з баклажанами. Щоб кожна насінина проросла і не загинула, потрібно правильно підготувати посадковий матеріал. Як це зробити, повідомляє Ukr.Media.

Насамперед зверніть увагу на сприятливі для посадки баклажанів дні місячного календаря. Найкращими днями для посіву у січні 2024 року є 14-15, 18-24 січня.

Перед посадкою насіння потрібно правильно підготувати. Багато городників вимочують його в одновідсотковому розчині марганцівки, а потім промивають водою і висушують.

Крім знезараження, варто провести стимуляцію росту. Для цього насіння потрібно вимочити кілька годин у соку алое.

Потім насіння поміщають у ґрунт на глибину 0,5 мм, накривають плівкою і ставлять у тепле місце, де температура буде не нижчою +28°С.