Як діяти за чітким алгоритмом, щоб мінімізувати збитки

Раптовий прорив труби чи батареї може стати серйозною проблемою, особливо взимку. У такій ситуації важливо не панікувати, а діяти за чітким алгоритмом, щоб мінімізувати збитки. «24 канал» розповідає, що робити, коли в будинку прорвало трубу.

Що робити, коли прорвало трубу або батарею?

Блогер Анатолій Іванісік поділився чітким алгоритмом дій, як діяти під час такої аварійної ситуації.

Негайно зупиніть подачу води.

Перший та найважливіший крок – перекрити подачу води у квартирі чи будинку. У квартирах це зазвичай робиться на стояку або там, де встановлені запірні крани системи опалення. У приватних будинках перекриття здійснюється біля котла або на вводі системи.

Перекрийте крани на радіаторі.

Зазвичай кранів два – один для подачі, а інший для зворотного відводу. Вентилі слід закручувати плавно, за годинниковою стрілкою, до повного закриття. Силу застосовувати не варто.

Зменште тиск у системи.

Після перекриття подачі води потрібно скинути тиск у системі. Для цього слід відкрити кран гарячої води або спеціальний спускний клапан, якщо він передбачений. Зниження тиску дозволяє зменшити інтенсивність витоку та стабілізувати стан труб.

Локалізуйте воду та захистіть майно.

Відсуньте меблі від зони протікання, під місце аварії підставте посуд. Електроприлади, подовжувачі та розетки слід захистити або знеструмити, щоб уникнути короткого замикання.

Не ремонтуйте систему самостійно.

Герметики, хомути та інші тимчасові рішення застосовуються лише після повного охолодження системи та не замінюють професійного ремонту. Професійний майстер усуне причину аварії правильно та без ризику для системи.