Залишені качани і корені виконують одразу кілька функцій

Після осіннього збирання врожаю на городах часто можна побачити залишки кореневища капусти, що стирчать із землі. Багато хто вважає, що це просто залишки після роботи, але професійні фермери запевняють – це має сенс. Навіщо це робити, пише Best home ideas.

Природне відновлення ґрунту

Як і посів сидератів, залишення частин рослин після збору врожаю допомагає землі відновитися. Родючість ґрунту безпосередньо залежить від кількості гумусу, органічної речовини, яка утворюється під час перегнивання рослинних решток.

Капустяне коріння, що залишається у землі, поступово розкладається протягом холодних місяців, перетворюючись на природне добриво. Це збагачує ґрунт органікою, покращує його структуру і сприяє формуванню корисної мікрофлори.

Як це працює на користь вашого городу

Залишені кореневища виконують одразу кілька функцій:

Покращують аерацію: дощові черв’яки активно рухаються до рослин, що перегнивають, розпушуючи ґрунт і насичуючи його повітрям. Зберігають вологу: розкладена органіка утримує воду, завдяки чому земля не пересихає навесні. Стимулюють біологічну активність: корисні мікроорганізми отримують поживне середовище для розвитку.

Неочевидний бонус

Є ще одна перевага, про яку знають не всі городники. Узимку залишені кореневища можуть відволікати диких тварин, зокрема зайців, від садових дерев. Для них залишки капусти – легкодоступна їжа, тому вони рідше гризуть кору плодових культур.