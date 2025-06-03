У червні активно росте зелень і формуються зав’язі на плодових деревах

Червень – це найактивніший період для роботи в саду та на городі. Саме зараз відбувається інтенсивний розвиток рослин і формуються майбутні врожаї. Щоб не пропустити важливі агротехнічні заходи, варто заздалегідь скласти план робіт, про який пише «Ми-Україна».

Догляд за садом: дерева та кущі

У червні активно росте зелень і формуються зав’язі на плодових деревах. Важливо регулярно розпушувати ґрунт, видаляти бур’яни, накривати мульчею. Щеплення слід оглядати, щоб уникнути вростання обв’язки. Якщо помітили пошкодження кори або відмерлі гілки – обрізайте їх і формуйте крону з нових пагонів.

Для захисту дерев можна встановити ловчі пояси й перевіряти їх кілька разів на тиждень. Хімічні засоби краще не використовувати, надайте перевагу природним настоянкам: полин, часник, помідорне бадилля, деревій.

Підживлюйте дерева і кущі, особливо якщо цього не робили навесні. Можна використовувати як органічні, так і мінеральні добрива, попередньо зволоживши землю.

Малинник: обрізка та добриво

Початок червня – активний ріст пагонів заміщення. У дворічних насадженнях варто залишити лише ті пагони, що ростуть у межах 50 см, інші слід видалити. При стрічковій посадці залишайте до 15 сильних пагонів на кожен метр. Для підживлення достатньо одного відра розчину на 2 метри стрічки.

Підживлення і захист овочів

Через два тижні після висадки розсади починають внесення добрив. Можна використовувати розведену органіку (1:10, 1:20, 1:2) або мінеральні суміші (20–30 г на 10 л води). Після цього рослини обов’язково поливають.

Серед шкідників у червні особливо шкодять слимаки, попелиця, капустяна совка, білани. Проти них застосовують інсектициди («Банкол», «Актара», «Інта-вір») або натуральні настої: полин, тютюн, часник. У теплицях слідкують за вологістю та формують томати пасинкуванням.

Квітник у червні: пересадка, живцювання, догляд

Не допускайте утворення насіння у цибулинних – видаляйте відцвілі квіти. Проводьте обрізку бузку, висівайте дворічники, висаджуйте розсаду однорічних, а також жоржин, бегоній, хост. Живцювання варто поєднувати зі стимуляторами росту. Підживлюйте троянди, півонії, лілії.

Щоб кущі краще гілкувались – прищипуйте їх. У півоній видаляйте зайві бутони. Проти шкідників троянди обприскують настоями тютюну, полину, часнику. У водоймах висаджують водні рослини. В кінці червня викопують цибулини гіацинтів і тюльпанів, якщо листя вже пожовкло. Хости пересаджують тільки після остаточного зникнення загрози заморозків.