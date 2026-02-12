Матеріал сковороди справді впливає на рівномірність нагрівання

Часто під час приготування замість рум’яної скоринки ми отримуємо м’ясо чи овочі, які більше тушкуються, ніж смажаться. І причина зазвичай не у рецепті, а в неправильному виборі сковороди та порушенні базових правил смаження. Ukr.Media розповідає, яку сковорідку варто обрати.

Матеріал сковороди справді впливає на рівномірність нагрівання та швидкість реакції на зміну температури. Проте збереження тепла – не головний чинник. Вирішальними є ще два моменти.

Вага і товщина дна.

Коли на розігріту сковорідку кладуть м’ясо, частина тепла одразу переходить до продукту, через що температура поверхні знижується. І якщо температура впаде занадто сильно, то замість смаження ви отримаєте тушкування, особливо якщо з продукту випаровуватиметься рідина.

Але якщо сковорідка достатньо гаряча, то вода швидко випарується, а температура знизиться незначно. Для цього вам потрібно, щоб сковорідка мала великий запас тепла, тобто була тепломісткою. Це досягається шляхом використання великої кількості металу – товстим дном та великою вагою.

Площа.

Ще одна поширена помилка – перевантаження маленької сковорідки. Якщо викласти занадто багато продукту, він утворює товстий шар. Волога, що випаровується, осідатиме у верхньому шарі та стікатиме на дно сковорідки. Як наслідок, це знизить температуру, а замість смаження ви отримаєте тушкування.

Тому площа сковороди повинна відповідати кількості продукту. Під час смаження їжа має лежати одним шаром.