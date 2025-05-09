Пересадка крокусів зазвичай здійснюється після цвітіння

Крокуси, або шафрани, є чудовими квітами родини ірисових, які ростуть в різноманітних природних умовах: від степів до лісів. Крокуси здатні прикрашати сад квітами як на початку весни, так і восени. Вони відрізняються невибагливістю та здатністю до самостійного розмноження, зокрема через свою прихильність до сонячних місць. Що робити з квітами після їх цвітіння, пише Fermer.blog.

Пересадка крокусів після цвітіння

Пересадка крокусів зазвичай здійснюється після цвітіння, коли їх цибулини готові до викопування. Це не обов'язково робити кожного року, якщо рослини не створюють перешкод для розвитку одна одної. Якщо між крокусами з'являється багато дочірніх цибулин, рослини можуть заважати одна одній, і це призведе до зменшення розміру квітів, тоді пересадка стає необхідною.

Терміни пересадки

Щодо термінів пересадки, це залежить від виду крокусів: квітучі навесні зазвичай викопують в серпні, а ті, що цвітуть восени, – у червні-серпні. Важливо після того, як квіти відцвітуть, видаляти лише квітконоси, а листя залишати до повного в'янення. Після цього цибулини акуратно викопують і відокремлюють від малих цибулин, очищають і сушать, щоб запобігти виникненню грибкових захворювань. Зберігати цибулини слід в умовах, що не дозволяють їм пересихати, при температурі від +22 до +15°C до моменту посадки.

Куди і як пересадити крокуси

Для пересадки крокусів варто вибирати сонячні місця з легким супіщаним ґрунтом. Якщо ґрунт важкий, перед посадкою обов'язково вносять дренаж. Посадка цибулин здійснюється на глибину, що дорівнює двом їх діаметрам, з інтервалом між рослинами не менше 7 см.