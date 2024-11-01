На місці кабачків не варто садити споріднені культури

Виростити рясний врожай кабачків можна без значних клопотів. Однак не варто садити їх постійно на одному й тому ж місці й потрібно пошукати на наступний рік іншу ділянку. «Сад та город» розповідає про культури, яким буде комфортно на місці, де росли кабачки, та рослини, для яких слід пошукати іншу ділянку, щоб не залишитися без врожаю.

Прості правила сівозміни

Щоб збільшити шанси на гарний врожай, потрібно чергувати овочі з глибоко проникаючою кореневою системою і з поверхневою. Потрібно зважати на те, щоб попередника рослини не вражали такі самі хвороби, на які може хворіти наступна культура.

Коріння кабачків не проникають глибоко в ґрунт, тож рослина його не заражає, але забирає з нього багато поживних елементів. Тому після кабачків можна вирощувати багато культур, але для цього слід добре удобрити землю. Однак найкраще на такій ділянці буде томатам, цибулі, часнику, бобовим культурам, селері, петрушці. Також можна посіяти пряні трави або ж квіти.

Чого садити не варто

Без значних добрив на ділянці, де росли кабачки, буде важко виростити овочі, для яких потрібно багато поживних речовин. Йдеться про перець, баклажани та капусту.

Не варто садити на місці кабачків найближчі три роки споріднені культури – огірки, гарбузи, патисони.