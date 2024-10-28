Не рекомендується саджати капусту після гарбузів

Гарбуз є однією з найпопулярніших і улюблених овочевих культур. Він є джерелом вітамінів та мікроелементів, має приємний смак і застосовується у приготуванні різноманітних страв. Однак, багато садівників не знають, що після збору гарбузів існують певні рослини, які не рекомендується саджати на тій же грядці. Reporter пише, які саме рослини не слід саджати після гарбуза та пояснимо причини.

Зелений горошок

Зелений горошок дуже сприйнятливий до вірусів гарбузів, які можуть інфікувати гарбузи та передаватися через ґрунт. Висаджування зеленого горошку на тій же ділянці, де раніше росли гарбузи, значно збільшує ризик зараження вірусами. Тому рекомендується вибрати іншу грядку для горошку, аби запобігти цій проблемі.

Баклажани

Інший популярний овоч, який не рекомендується висаджувати після гарбузів – баклажани. Обидва ці овочі належать до родини пасльонових. Існує небезпека інфікування гарбузів фітопатогенними грибами через ґрунт. Тому краще відокремлювати грядки для гарбузів та баклажанів, аби запобігти захворюванням.

Картопля

Картоплю не потрібно саджатися після гарбузів. Віруси гарбузів можуть інфікувати картоплю, що призведе до захворювань та зниження урожайності. Оскільки обидва види рослин вимагають значної кількості поживних речовин, вони можуть конкурувати за нутрієнти в ґрунті, що ускладнює їх спільне вирощування.

Огірки

Огірки та гарбузи належать до однієї родини, тому вони часто вирощуються поруч у садах. Однак, висаджувати огірки на місці, де росли гарбузи, може бути невигідно. Огіркам необхідно багато вологи, тоді як гарбузи витягують значну кількість води з ґрунту. Це може призвести до того, що огірки будуть погано рости та плодоносити. Тому рекомендується вирощувати їх на різних грядках.

Капуста

Не рекомендується саджати капусту після гарбузів. Гарбузи приваблюють комах, як-от метеликів та блощиць, які можуть відкладати яйця у городі з гарбузами. Личинки з цих яєць здатні завдати шкоди кореням та стеблам капусти. Таким чином, плануючи вирощування капусти, краще вибрати для неї грядку подалі від гарбузів.