Якщо ти військовий капелан – ти маєш бути там, де твій особовий склад

Військові капелани забезпечують духовну підтримку військовослужбовцям будь-якого віросповідання, допомагають в збереженні морально-етичних норм серед військового колективу. Крім того, капелани виступають як посередники у вирішенні конфліктів та непорозумінь у військовому середовищі.

У складі ЗСУ є окрема Служба військового капеланства. Як туди потрапити і в чому особливість такої служби, розповідає УП.

Що таке служба військового капеланства

Служба військового капеланства – це окрема структура у складі ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та інших законних військових формувань.

Офіційно Службу військового духовенства (капеланську службу) запровадили у 2016 році. А службу військового капеланства як самостійний структурний підрозділ запустили на початку вересня.

Як стати капеланом

Щоб стати капеланом, людина має бути громадянином України, а також представником релігійної організації, яка зареєстрована відповідно до чинного законодавства і має право на здійснення релігійної діяльності.

«Щоб стати військовим капеланом, треба отримати мандат для здійснення душпастирської опіки – це документ, на кшталт ліцензії. Мандат у нас видає Державна служба з етнополітики та свободи совісті відповідно до квот, які подає Міністерство оборони – це запит на певну кількість посад за кожною релігійною організацією», – пояснює начальник Служби військового капеланства Олексій Терещук.

Якщо священик хоче бути військовим капеланом, він має звернутися до своєї релігійної організації з відповідним проханням.

У Православній церкві України є Синодальне управління військового духовенства. Тобто підрозділи, які займаються саме військовим капеланством у православній церкві. Вони є у кожній організації – у греко-католиків, у протестантів тощо.

Після того, як священник звернувся до свого релігійного керівництва, вони формують пакет документів для ДЕСС. Процедура прописана у постанові Кабміну, яка регулює порядок видачі та отримання мандатів. Якщо священник відповідає вимогам, він отримує мандат на право здійснення душпастирської опіки.

Важливо, що капеланом може бути представник будь-якої законно зареєстрованої релігійної організації, зокрема, не лише християнської. Капеланами можуть бути імами, а також у ЗСУ є юдейські капелани.

Що робити після отримання мандату

Капелан має прийти до військової частини, отримати від командира письмову згоду. З мандатом і згодою він йде у військкомат. Там є визначена процедура атестації, після якої громадянин розпочинає військову службу за контрактом.

Підписавши контракт, священник отримує первинне військове звання молодшого лейтенанта і призначається на посаду «військовий капелан».

Чим забезпечують капеланів в армії

Військові капелани – це військовослужбовці, які забезпечуються формою та амуніцією, отримують медичний і соціальний захист, як і інші контрактники.

Тому уявлення про капеланство як про альтернативну службу – хибне, наголошує Олексій Терещук. У військового капелана є помічник – старший солдат, який у разі небезпеки застосовує зброю. Сам капелан не має права використовувати зброю.

Для капеланів розроблена спеціальна 6-тижнева програма підготовки, яку проходять на базі вищого навчального військового закладу.

Водночас капеланство не передбачає перебування лише в тилу.

«Головний принцип капелана і наше кредо – бути поруч. Якщо ти військовий капелан – ти маєш бути там, де твій особовий склад. Якщо підрозділ виведений на полігон, ти з ними там. Якщо підрозділ виконує завдання в районі виконання, ти їдеш разом з ними. Це не так, що капелан призвався, надів погони і сидить на пункті постійної дислокації», – пояснює Олексій Терещук.