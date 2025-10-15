Родючість буде значно вищою: що треба обовʼязково зробити з ґрунтом восени
Правильна обробка землі восени – це не зайва морока, а реальний внесок у майбутній урожай. Якщо приділити увагу ґрунту перед зимою, весняна підготовка буде набагато простішою, а родючість вищою. Що зробити восени, пише ТСН.
Очищення грядок після врожаю
Найперше – приберіть усе зайве: бадилля, бур’яни, сухе листя, залишки рослин. Це допоможе уникнути розмноження хвороботворних грибків і шкідників. Здорове сміття – в компост, а уражене – спалити або утилізувати окремо.
Розпушування верхнього шару
На глибину 3-5 см розпушіть ґрунт до перших морозів. Це сприятиме вентиляції і зменшить кількість бур’янів навесні.
Перекопування грядок
Основна осіння робота. Перекопуйте на глибину 15-20 см, не розрівнюючи ґрунт. Великі грудки краще затримують сніг і вологу, а заморожені бур’яни та шкідники не переживуть зиму.
Знезараження ґрунту
Для оздоровлення землі використовуйте:
- Мідний купорос проти грибків і бактерій;
- Залізний купорос для знищення шкідливих мікроорганізмів;
- Біогумус, попіл, перегній натуральна дезінфекція.
Також можна висіяти сидерати (наприклад, білу гірчицю), або використовувати метод спалювання соломи по борознах.
Внесення добрив
Осінь – найкращий час для підживлення землі:
- органіка: перегній, компост, торф, попіл;
- мінеральні добрива: фосфорні та калійні добрива, азот – обережно, лише для багаторічних культур;
- вапнування для зниження кислотності ґрунту.
Формування теплих грядок
Викопайте траншеї та заповніть їх бадиллям, сухою травою, листям, обрізками гілок. Зверху – шар ґрунту. За зиму все перегниє й утворить теплу, живильну основу для весняних культур.
Посів сидератів
Ще один спосіб повернути землі родючість. Найкращі сидерати:
- озимий ячмінь;
- овес;
- гірчиця.
Вони розпушують ґрунт корінням, стримують бур’яни, зберігають вологу та покращують родючість.
Посів озимих культур
Восени можна висівати:
- часник;
- цибулю;
- моркву;
- буряк;
- кріп;
- салат;
- петрушку.
Такі культури зійдуть раніше навесні, будуть стійкішими до хвороб і дадуть врожай швидше.
Планування сівозміни
Восени зручно продумати, що де садити наступного року. Сівозміна допоможе:
- зменшити ризик хвороб;
- краще використати поживні речовини;
- уникнути виснаження ґрунту.
Приклад: після огірків висівають часник, після капусти – картоплю або бобові.