Основні осінні роботи

Правильна обробка землі восени – це не зайва морока, а реальний внесок у майбутній урожай. Якщо приділити увагу ґрунту перед зимою, весняна підготовка буде набагато простішою, а родючість вищою. Що зробити восени, пише ТСН.

Очищення грядок після врожаю

Найперше – приберіть усе зайве: бадилля, бур’яни, сухе листя, залишки рослин. Це допоможе уникнути розмноження хвороботворних грибків і шкідників. Здорове сміття – в компост, а уражене – спалити або утилізувати окремо.

Розпушування верхнього шару

На глибину 3-5 см розпушіть ґрунт до перших морозів. Це сприятиме вентиляції і зменшить кількість бур’янів навесні.

Перекопування грядок

Основна осіння робота. Перекопуйте на глибину 15-20 см, не розрівнюючи ґрунт. Великі грудки краще затримують сніг і вологу, а заморожені бур’яни та шкідники не переживуть зиму.

Знезараження ґрунту

Для оздоровлення землі використовуйте:

Мідний купорос проти грибків і бактерій; Залізний купорос для знищення шкідливих мікроорганізмів; Біогумус, попіл, перегній натуральна дезінфекція.

Також можна висіяти сидерати (наприклад, білу гірчицю), або використовувати метод спалювання соломи по борознах.

Внесення добрив

Осінь – найкращий час для підживлення землі:

органіка: перегній, компост, торф, попіл;

перегній, компост, торф, попіл; мінеральні добрива: фосфорні та калійні добрива, азот – обережно, лише для багаторічних культур;

фосфорні та калійні добрива, азот – обережно, лише для багаторічних культур; вапнування для зниження кислотності ґрунту.

Формування теплих грядок

Викопайте траншеї та заповніть їх бадиллям, сухою травою, листям, обрізками гілок. Зверху – шар ґрунту. За зиму все перегниє й утворить теплу, живильну основу для весняних культур.

Посів сидератів

Ще один спосіб повернути землі родючість. Найкращі сидерати:

озимий ячмінь;

овес;

гірчиця.

Вони розпушують ґрунт корінням, стримують бур’яни, зберігають вологу та покращують родючість.

Посів озимих культур

Восени можна висівати:

часник;

цибулю;

моркву;

буряк;

кріп;

салат;

петрушку.

Такі культури зійдуть раніше навесні, будуть стійкішими до хвороб і дадуть врожай швидше.

Планування сівозміни

Восени зручно продумати, що де садити наступного року. Сівозміна допоможе:

зменшити ризик хвороб;

краще використати поживні речовини;

уникнути виснаження ґрунту.

Приклад: після огірків висівають часник, після капусти – картоплю або бобові.