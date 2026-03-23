Зробіть це правильно: як обрізати відцвілі нарциси і позбутися шкідників та хвороб
Гниюче листя та квіти можуть поширювати хвороби і приваблювати шкідників
Весна – час нарцисів, але їхні квіти цвітуть лише кілька тижнів. Щоб рослини були здоровими та рясно цвіли наступного року, важливо видаляти відмерлі квіткові головки. Як це зробити правильно, пише Oboz.ua.
Гниюче листя та квіти можуть поширювати хвороби і приваблювати шкідників. Видалення відцвілих бутонів допомагає зберегти енергію рослини, спрямовуючи її не на насіння, а в цибулину. Це гарантує, що нарцис виросте більшим і здоровішим, а квіти будуть пишними.
Як правильно обрізати нарциси
- Почекайте, поки квітки зів’януть – приблизно через шість тижнів після цвітіння.
- Виділяйте лише відцвілі квіти, щоб не пошкодити всю рослину.
- Акуратно прищипніть квітку над місцем, де зелене стебло зустрічається з коричневою головкою, трохи нижче пелюсток.
- Злегка зігніть квітку назад великим і вказівним пальцями – вона відламається без шкоди для стебла і листя.
- Всі відцвілі квіти складіть у компост.
