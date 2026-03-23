Весна – час нарцисів, але їхні квіти цвітуть лише кілька тижнів. Щоб рослини були здоровими та рясно цвіли наступного року, важливо видаляти відмерлі квіткові головки. Як це зробити правильно, пише Oboz.ua.

Гниюче листя та квіти можуть поширювати хвороби і приваблювати шкідників. Видалення відцвілих бутонів допомагає зберегти енергію рослини, спрямовуючи її не на насіння, а в цибулину. Це гарантує, що нарцис виросте більшим і здоровішим, а квіти будуть пишними.

Як правильно обрізати нарциси