Котячу вуха - унікальна частина тіла вашого пухнастика

Ви, певно, бачили, що будова котячого вуха – специфічна. Ззовні біля основи вуха шкіра ніби роздвоюється і утворює невеличку кишеньку. Що це і для чого, розповідає ветеринарний сайт Catster.

Ця складка або кишенька називається кишенею Генрі. Утім, невідомо, звідки ця назва взялася.

Якщо у кота великі вуха, складка буде виражена більше, у тваринок з маленькими вушками кишеня Генрі може бути малопомітною. Але так чи інакше вона є у всіх котів. Такі кишеньки мають й інші види тварин, наприклад, кажани, деякі собаки, ласки тощо.

Для чого котам кишенька у вусі

Так само, як ветеринари не знають, звідки взялася назва «кишеня Генрі», вони ще не з’ясували достеменно, для чого потрібен цей елемент котячої анатомії. Та науковці мають кілька припущень:

Кишеня Генрі може допомагати вловлювати звуки різних діапазонів;

Або ж вона допомагає точно визначити координати місця, звідки іде звук;

Також вона може сприяти рухливості вушок кота, що здатні розвертатися.

Прямого доказу визначальної ролі кишені Генрі в надзвичайному слуху котів немає.

Як доглядати за кишенею Генрі у котів

Відповідь проста – ніяк. Коти – чистоплотні і педантичні тварини, які чудово дають собі раду з гігієною вух.

Єдине, на що опікунам котів варто звертати увагу, це на те, щоб не перевантажити тварину звуками, адже слух кота щонайменше у п’ять разів більш чутливий за людський.