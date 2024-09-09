Чого найбільше боїться ваш кіт: топ-5 котячих страхів
Лякливість і тривожність у котів може бути зумовлена різними причинами: генетикою, проблемами зі здоров’ям, прикладом мами кішки чи власним досвідом у юному віці. Які стрази найчастіше є у котів, розповідає ветеринарний журнал PetMD.
Страх або тривога у котів часто супроводжуються такими проявами: уникання спілкування, переховування, агресивна поведінка – кусання, шипіння, дряпання.
Топ-5 страхів котів
Голосні звуки
Найчастіше коти лякаються таких голосних звуків:
- Салют;
- Грім;
- Пилосос;
- Фен;
- Газонокосарка.
Як раніше розповідав ZAXID.NET, у котів дуже чутливий і в рази сильніший за людський слух. Через таку чутливість коти часто не можуть зрозуміти походження звуку, тому і лякаються. Варто привчати кота до голосних звуків поступово.
Незнайомці
Окрім слуху, коти мають неймовірний нюх. Це допомагає їм запам’ятовувати людей, місця, речі. Коли вдома з’являється нова людина з незнайомим запахом, це може викликати страх через збій у котячій рутині. Підсилювати цей страх може попередній негативний досвід, що асоціюється з певним запахом.
Щоб допомогти котику призвичаїтися до гостей, використовуйте метод позитивного підкріплення.
Вода
Цей страх генетичний, адже коти походять з пустельних місцин, де не було великої води. Мокре хутро стоїть на заваді ефективному виживанню.
Довколишні зміни
Коти – великі консерватори і прихильники рутини. Вони ненавидять зміни. Часто відчуття страху і тривогу у кота можуть викликати:
- Новий лоток для туалету;
- Перестановка лотка;
- Нові меблі;
- Переїзд у новий дім;
- Поява дитини в сім’ї;
- Зміни в режимі;
- Подорож;
- Зміна запахів у домі.
Інші тварини
Якщо в помешканні з’являється нова тварина, це часто призводить до виникнення страху і тривожності у котиків. Щоб подолати це, слід правильно представити один одному нових співмешканців – робити це краще поступово і з виділенням кожній тварині своєї території. Перед очним знайомством тварин варто познайомити за запахом.