Розповідаємо, чому і чого бояться коти, та як зрозуміти їхні страхи

Лякливість і тривожність у котів може бути зумовлена різними причинами: генетикою, проблемами зі здоров’ям, прикладом мами кішки чи власним досвідом у юному віці. Які стрази найчастіше є у котів, розповідає ветеринарний журнал PetMD.

Страх або тривога у котів часто супроводжуються такими проявами: уникання спілкування, переховування, агресивна поведінка – кусання, шипіння, дряпання.

Топ-5 страхів котів

Голосні звуки

Найчастіше коти лякаються таких голосних звуків:

Салют;

Грім;

Пилосос;

Фен;

Газонокосарка.

Як раніше розповідав ZAXID.NET, у котів дуже чутливий і в рази сильніший за людський слух. Через таку чутливість коти часто не можуть зрозуміти походження звуку, тому і лякаються. Варто привчати кота до голосних звуків поступово.

Незнайомці

Окрім слуху, коти мають неймовірний нюх. Це допомагає їм запам’ятовувати людей, місця, речі. Коли вдома з’являється нова людина з незнайомим запахом, це може викликати страх через збій у котячій рутині. Підсилювати цей страх може попередній негативний досвід, що асоціюється з певним запахом.

Щоб допомогти котику призвичаїтися до гостей, використовуйте метод позитивного підкріплення.

Вода

Цей страх генетичний, адже коти походять з пустельних місцин, де не було великої води. Мокре хутро стоїть на заваді ефективному виживанню.

Довколишні зміни

Коти – великі консерватори і прихильники рутини. Вони ненавидять зміни. Часто відчуття страху і тривогу у кота можуть викликати:

Новий лоток для туалету;

Перестановка лотка;

Нові меблі;

Переїзд у новий дім;

Поява дитини в сім’ї;

Зміни в режимі;

Подорож;

Зміна запахів у домі.

Інші тварини

Якщо в помешканні з’являється нова тварина, це часто призводить до виникнення страху і тривожності у котиків. Щоб подолати це, слід правильно представити один одному нових співмешканців – робити це краще поступово і з виділенням кожній тварині своєї території. Перед очним знайомством тварин варто познайомити за запахом.