Січневі клопоти не дуже трудомісткі, але краще від них не відмовлятися

Досвідчений садівник розуміє важливість догляду за садом навіть у зимовий період, адже так він готується до нового сезону. Січневі клопоти не дуже трудомісткі, але краще від них не відмовлятися. Ukr.Media розповідає про 5 справ, які можна зробити в саду в січні.

1. Огляд дерев та чагарників на наявність шкідників. На зимівлю може вирушити золотогуз, зимовий п’ядун, яблуневий кліщ та кільчастий шовкопряд. Сливові і яблуневі плодожерки зимують гусеницями, які розташовуються під старою корою дерева, додає «Агроцентр». Білани на зиму будують гніздо з листя, обвивають його павутиною, залишаються в ньому в стадії гусениці. На самій корі молодих гілок взимку залишаються яблунева медяниця, кільчастий шовкопряд і яблунева попелиця. Самки суничного кліща можуть залишатися і в опалому листі, і в приземних листках рослин.

2. Захист від гризунів. Краще оновити приманки або засоби, що відлякують. Детальніше про захист саду від гризунів читайте в іншому матеріалі.

3. Перевірка укриттів. Важливо, щоб вони витримали до весни.

4. Струсіть сніг, якщо він у вас є, із гілок. Ніколи не знаєш, коли настане відлига.

5. Підгребіть сніг до пристовбурного кола. Не дайте кореневій системі замерзнути.