Фахівці з розведення шиншил не радять купувати занадто молодих тварин, які не досягли тримісячного віку

Купуючи в будинок улюбленця, ми часом керуємося швидше емоціями, ніж розумом. Та на перший погляд симпатична пухнаста тваринка може мати насправді серйозні проблеми зі здоров’ям, які можна було б виявити при купівлі. Блог «Зоотовари» розповідає, як обрати здорову шиншилу, щоб потім не лікувати її довго чи навіть швидко втратити.

Важливу роль у придбанні здорової шиншили грає роль місця купівлі. Утримайтеся від бажання зекономити та не йдіть на пташиний ринок, а придбайте тваринку у зоомагазині чи фахівців з розведення. Так значно більше шансів, що шиншила жила в комфортних умовах і правильно харчувалася, а отже, буде здоровою та задоволеною.

Ознаки здорової шиншили:

шиншила активна, рухлива, не накульгує, не волочить хвіст, не припадає на одну з лапок, не тре мордочку лапками занадто часто;

очі живі, блискучі, без жодних виділень; виділення в одному оці можуть бути результатом потрапляння пилу чи бруду, а от виділення в обох очах часто є симптомом інфекційного захворювання;

ніс сухий, чистий, без виділень, немає чхання; виділення жовтуватого кольору є симптомом інфекційного захворювання, а чхання – застуди чи свідчити про підвищену вологість повітря;

вуха чисті, без струпів на внутрішній і зовнішній частині; струпи можуть бути ознакою ураження кліщами;

дихання рівне, не хрипле, без свистів;

тіло у міру вгодоване, не худе, ребра не випирають; це можна визначити на дотик, взявши тваринку до рук;

хутро прилягає щільно до тіла, чисте, блискуче, гладке, без лисин;

шкіра чиста, без запалень, ран, засохлих гнійних кірок, струпів і візуально помітних ектопаразитів; для перевірки шкіри потрібно погладити тваринку проти шерсті;

клоака чиста, без злиплих шерстинок від випорожнень.

Стан здоров’я шиншили впливає також на її поведінку. Якщо тваринка сидить у клітці, забившись у куток, млява на вигляд, із заплющеними очима, скуйовдженою шерстю – найімовірніше, вона на щось хвора.

Фахівці з розведення шиншил не радять купувати занадто молодих тварин, які не досягли тримісячного віку. Зазвичай таких маленьких шиншил ще підгодовують молоком, а цей процес зовсім не такий легкий, як може здатися на перший погляд.

Для розведення купують відразу кілька шиншил, при цьому не варто купувати їх в одного й того ж продавця, щоб уникнути схрещування близькоспоріднених тварин, що призводить до різних прихованих дефектів.

Купуючи шиншилу, обов’язково поцікавтеся у продавця, який корм вона їла до цього. Різка зміна раціону може погано позначитися на здоров’ї тварини. Перехід на інший корм повинен здійснюватися поступово протягом не менше двох тижнів.

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