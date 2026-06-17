Починайте чистити яйце з місця, де знаходиться повітряна порожнина

Очищення яєць від шкаралупи може викликати роздратування, особливо коли шкаралупа щільно прилягає до білка і її важко зняти, не пошкодивши яйце. Однак існує метод, який полегшує цей процес. Onet розповідає, як швидко та просто почистити варене яйце.

Як швидко почистити варене яйце?

Один із найефективніших способів – помістити варене яйце в банку, залити його холодною водою на три чверті висоти та енергійно струсити.

Вода змусить шкаралупу тріснути, і вона легше відокремиться від білка. Після цього дістаньте яйце та почніть пальцями прибирати шкаралупу, що залишилася.

Крім того, експерти радять починати чистити яйце з місця, де знаходиться повітряна порожнина – саме в цьому місці шкаралупа найчастіше відокремлюється найлегше.

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