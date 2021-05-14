Цьогоріч львівські школи завершуватимуть навчальний рік по-різному

Цього року навчання школи Львова завершуватимуть по-різному. Деякі підуть на літні канікули 28 травня, інші – 4 червня. Є й такі школи, де навчання триватиме до середини місяця – 10 та 14 червня, дві школи навчатимуться до 30 червня. Як повідомила у коментарі ZAXID.NET керівниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик, більшість львівських шкіл навчання завершать у червні. А урочистих лінійок із нагоди завершення навчального року управління освіти рекомендує не проводити.

За словами Зоряни Довганик, із 2017 року, відколи школи отримали академічну автономію, багато рішень щодо освітнього процесу школи приймають самостійно.

«Структуру, тривалість навчального року, тижня, дня, розкладу уроку, навіть рішення про початок уроків визначає педагогічна рада кожного закладу освіти. Також вона відповідає за обсяг навчального навантаження, згідно з навчальним планом. Вони також визначають, коли йти на канікули, оскільки від 2017 року кожен заклад освіти має академічну автономію. Але навчання має закінчиться не пізніше, ніж 1 липня», – розповіла Зоряна Довганик.

Станом на вечір п'ятниці, 14 травня, управління освіти отримало від 90 зі 127 львівських шкіл інформацію щодо початку літніх канікул. Декілька шкіл завершать освітній процес 28 травня. Більшість підуть на канікули 4 та 10 червня. Наразі також відомо, що школа «Будокан» прийняла рішення вчитися до 30 червня. Остаточну інформацію щодо початку канікул у всіх львівських школах управління освіти матиме у понеділок, 17 травня.

«До понеділка школи мають подати нам інформацію щодо початку канікул. Кожна школа організовує освітній процес по-своєму: зробили довші канікули всередині навчального року, зате довше вчитимуться вкінці. Навчальний процес повинен тривати 175 робочих днів. У деяких школах канікули розпочнуться 28 травня, в інших – 4, 10 або 14 червня. Це залежить від того, скільки днів кожній школі ще потрібно, щоби відпрацювати матеріал», – розповіла Зоряна Довганик.

За її словами, тепер обов'язкових термінів канікул під час навчального року немає.

«Ми надаємо лише рекомендаційні листи, немає наказів. Деякі школи прислухаються до наших рекомендацій. Але є й такі, що затверджують терміни канікул на власний розсуд. Але навчальний рік має мати 175 робочих днів, а також не менше 30 днів канікул», – пояснила Зоряна Довганик.

Також вона розповіла, що замість урочистих лінійок, які поступово відходять у минуле, в останній день навчання школи часто влаштовують різноманітні екскурсії, виїзди на природу, походи, майстер-класи.

Нагадаємо, що у зв’язку з карантином, який був запроваджений у країні через епідемію коронавірусу, у березні Міносвіти звільнило від здачі ДПА учнів 4 і 9 класів. Також у квітні Верховна Рада ухвалила законопроект, яким звільнила учнів 11 класів від обов'язкової державної підсумкової атестації (ДПА). Попри це зовнішнє незалежне оцінювання буде проведено.