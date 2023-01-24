Держави «Великої сімки» створили платформу для координації фінансування відновлювальних робіт і реформ в Україні. Перше засідання її секретаріату очікується цього тижня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, 24 січня.

«Важливо, щоб проекти фінансової допомоги були чітко скоординовані. Тому держави Великої сімки створили мультидонорську координаційну платформу, так званий фінансовий «Рамштайн». Він діятиме в трьох основних напрямах: стала короткострокова і довгострокова підтримка України, міжнародне фінансування та координація реформ і розвитку приватного сектору», – зазначив голова уряду, якого цитує «Укрінформ».

Шмигаль уточнив, що перше засідання керівного секретаріату платформи відбудеться вже цього тижня. У форматі фінансового «Рамштайну» співпрацюватимуть країни Європейського Союзу та «Великої сімки», Міжнародний валютний фонд, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Організація економічного співробітництва та інші міжнародні фінансові організації.

«Обидва формати – і енергетичний, і фінансовий «Рамштайни» – стосуються забезпечення додаткової стійкості нашої держави та виконання двох головних завдань. Перше – це повноцінне фінансування всіх критичних видатків, особливо що стосується проектів відновлення. Друге завдання – це успішне проходження опалювального сезону та збереження цілісності нашої енергосистеми», – додав прем’єр.

Зауважимо, що платформа для координації фінансування відновлювальних робіт і реформ в Україні отримала назву «фінансовий «Рамштайн», оскільки вона подібна до платформи з надання військової допомоги Україні. Союзники проводять її саміти на американській авіабазі «Рамштайн», розташованій у Німеччині.