Європейський Союз у понеділок схвалив сьомий транш в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу Україні. Про це агентству Reuters стало відомо від джерел в ЄС.

Домовленість про сьомий транш допомоги була досягнута під час зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. За словами дипломата ЄС, пакет допомоги у розмірі 500 млн євро був схвалений разом з додатковими 45 млн на нелетальне обладнання для військової тренувальної місії ЄС в Україні. Два інших джерела після переговорів міністрів за зачиненими дверима підтвердили цю інформацію.

Україна та ЄС підписали меморандум, який передбачає виплату 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році. Кредити матимуть 10-річний пільговий період. Держави-члени ЄС покриватимуть основну частину процентних витрат коштом зовнішніх цільових доходів.

Ця довгострокова позика надається на пільгових умовах, але за умови проведення реформ. Україна має здійснити реформи у сферах верховенства права, управління, боротьби з шахрайством і корупцією.

Допомога покриватиме основні державні послуги, роботу лікарень, шкіл, забезпечення житлом, та має допомогти зберегти макроекономічну стабільність України й відновити інфраструктуру.