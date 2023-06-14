Канцлер Німеччини Олаф Шольц на урядовій прес-конференції в Берліні, 14 червня 2023

Україна потребує надійних гарантій її безпеки, оскільки Росія чітко дала зрозуміти, що має намір захоплювати сусідні країни. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на урядовій прес-конференції в середу, 14 червня.

Шольц сказав, що російський диктатор Владімір Путін хоче поглинути деякі сусідні території: «він має такий план щодо України, і, абсолютно очевидно, це також його план щодо Білорусі», – впевнений голова німецького уряду.

Саме тому, на його думку, «важливо, щоб ми мали дуже конкретну розмову про гарантії безпеки» для України. Водночас Шольц наголосив, що про те, щоб «якось заморозити війну і цим узаконити російський загарбницький набіг» мова йти не може.

Канцлер вкотре запевнив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну доти, доки це буде необхідно. Як приклад підтримки з боку Берліна він навів рішення про ремонт озброєнь, що поставляються Києву і зазнають ушкоджень на полі бою, зокрема, про створення ремонтних центрів у Румунії, Словаччині та Польщі.

Шольц також наголосив на тому, що Росія має вивести з України свої війська.

Нагадаємо, 14 червня уряд Німеччини вперше в історії ухвалив стратегію національної безпеки, в якій «сьогоднішню Росію» названо загрозою для всього євроатлантичного регіону.