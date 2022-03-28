Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав німців готуватися до падіння добробуту

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав німців готуватися до погіршення матеріального становища внаслідок війни РФ проти України. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на німецьке видання Spiegel.

Штайнмаєр виступив зі своєю промовою перед концертом класичної музики «За свободу і мир» у палаці Бельвю, його резиденції.

Він зазначив, що жорсткі санкції Заходу проти Росії неминуче обернуться нестабільністю і певними втратами також для Німеччини.

«Так, нас у Німеччині також чекають непрості дні… Попереду багато труднощів. Наша солідарність і підтримка, наша готовність до обмеження потрібні будуть ще довго», – сказав президент.

Штайнмаєр сказав, що розуміє страх і шок людей від того, що у Європі стала можливою повномасштабна війна.

«Але ми можемо протиставити цьому страху нашу оборону і нашу людяність, наше прагнення миру та віру у свободу і демократію, які ми завжди будемо захищати. Віра у свободу і демократію сама по собі не зупинить танк. Але я також знаю, що танк не може зруйнувати цю віру. Ніяка армія, ніякі репресії не сильніші за віру у свободу і демократію в серцях у людей», – заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Він пригадав свої слова кількамісячної давності про те, що Путіну не варто недооцінювати силу демократії та сказав, що тепер очевидно, що він недооцінив її – недооцінивши готовність українців чинити спротив, а Заходу – рішуче реагувати.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник відхилив запрошення на захід у палаці Бельвю, назвавши концерт образою для українців через вибір творів для репертуару та солістів.