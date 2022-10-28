Франк-Вальтер Штайнмаєр у Києві, 25 жовтня 2022

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив зі зверненням до німецького народу, в якому заявив, що Росія та Німеччина вступили в нову еру конфронтації, пише в п’ятницю, 28 жовтня, «Укрінформ» з посиланням на Bild.

Штайнмаєр закликав німців відмовитися від старих уявлень про Росію. За його словами, насамперед східна частина країни має усвідомити: Росія виступає проти Німеччини.

Федеральний президент сказав, що після об’єднання Німеччини в 1990 році він сподівався на мирне майбутнє – не в останню чергу завдяки тій ролі, яку відіграв президент СРСР Михайло Горбачов. Але сьогодні ситуація змінилася – Росія своїм нападом на Україну 24 лютого створила «перелом епохи», заявив Штайнмаєр.

«Сьогодні наші країни протистоять одна одній. Росія занурила і нас у Німеччині в новий час, у період відсутності безпеки, який, як ми думали, ми подолали: час, позначений війною, насильством та втечею, побоюваннями щодо поширення війни в Європі», – сказав президент ФРН.

За його словами, напад Росії на Україну – це «атака на всі уроки, які винесли з ХХ століття та двох світових воєн».

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії відвідав Україну. Під час візиту він побував на Чернігівщині та передав керівнику Корюківської громади контакти міста, яке може стати партнером. Під час відвідання райцентру було оголошено повітряну тривогу, і за рекомендацією охорони федеральний президент пройшов в укриття, де провів більше як годину разом з корюківцями.

За словами Штайнмаєра, він був шокований руйнуваннями в Україні та розповідями мирного населення.