31 березня Швеція анонсувала виділення Україні найбільшого оборонного пакета на 1,6 млрд доларів

Уряд Швеції оголосив про виділення 4,8 млрд шведських крон (приблизно 443,8 млн євро за курсом НБУ) для зміцнення обороноздатності України. Це частина найбільшого пакета допомоги Україні на 16 млрд шведських крон (1,6 млрд доларів), про який оголосили наприкінці березня. Про це йдеться в пресрелізі шведського міністерства оборони, опублікованого 26 травня.

Зазначається, що 22 травня шведський уряд постановив доручити Збройним силам країни зробити додаткові фінансові внески до низки багатосторонніх фондів та ініціатив, спрямованих на підтримку оборони України.

Рішення уряду передбачає внески до таких коаліцій:

Коаліція з питань розмінування: 100 млн шведських крон передадуть на закупівлю обладнання для розмінування, зокрема мінних детекторів, транспортних засобів та засобів індивідуального захисту.

Коаліція з питань безпілотників: 300 млн шведських крон профінансують закупівлю різних типів безпілотних літальних апаратів для Сил оборони України.

Коаліція з морської безпеки: 50 млн шведських крон на фінансування підготовки військовослужбовців ВМС України в межах операції Intercharge.

Коаліція з ІТ-безпеки та систем управління: 30 млн шведських крон на закупівлю обладнання для української системи бойового управління Delta.

Окрім того, уряд Швеції вирішив виділити 418 млн крон на закупівлю бронетехніки через Данію.

Окремо уряд виділяє 1 млрд крон на розширення участі у так званій данській моделі, яка передбачає закупівлю озброєння в української оборонної промисловості.

Додатково Швеція частково профінансує чеську та естонську ініціативи закупівель боєприпасів – 550 млн шведських крон та понад 546 млн шведських крон відповідно.

Також ще понад 1 млрд шведських крон спрямують на зміцнення протиповітряної оборони України та закупівлю далекобійних безпілотників.

До слова, на початку квітня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна закуповуватиме безпілотники для України в польської оборонної промисловості. Відомо, що Йонсон відвідав польську WB Electronics, яка постачає ЗСУ ударні безпілотники Warmate та розвідувальні дрони FlyEye.