Швейне підприємство на Львівщині до кінця року планує працевлаштувати півтисячі осіб

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Нові виробничі потужності «Бадер Україна» відкрили у с. Кожичі Яворівського району. Також підприємство підписало нові контракти. Крім Audi і BMW «Бадер» шитиме автомобільні чохли ще й для Mercedes S-класу та Maybach. Також уже підписаний контракт із виробником автомобілів Skoda.

«До кінця поточного півріччя ми матимемо приблизно 4 тис. працівників, сумарно на 2020 рік десь 5500 працівників. Тобто маємо півтори тисячі вакансій відкритих протягом цього і наступного років», – розповів директор «Бадер Україна» Андрій Павлунь.

Новий цех зможе виготовляти 500 комплектів у день. Тут уже працює 660 робітників і відкриті ще 500 вакансій. Середня заробітна плата 10 тис. грн. Цього року компанія обіцяє підвищити її до 12 тис. грн.

«Ця операція називається стинання, заготовлюєм, щоби потім швачки шили. За місяць-два навчився, якщо є бажання, то будеш працювати, якщо немає, то не будеш», – каже працівник «Бадер Україна» Мирослав Данилко.

Новачків без досвіду підприємство навчає самостійно. Зазвичай на оволодіння навиками йде до трьох тижнів часу.

«Перевіряю шкіру, переглядаю, чи є недоліки якісь на ній. Наприклад, обрізана шкіра, шрами, укуси, а тоді відкидаю. Шукала роботу за спеціальністю, але не знайшла, тому вирішила спробувати себе тут», – говорить нова працівниця «Бадер Україна» Юлія Піон.

У розширення виробництва компанія «Бадер Україна» інвестувала 132 млн грн.

Нагадаємо, ТзОВ «Бадер Україна» заснували у 2006 році. Виробничі підрозділи є у Городку та у с. Кожичі Яворівського району.