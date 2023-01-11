Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що країна спробує домовитись зі Швейцарією про розблокування допомоги для України

Швейцарія накладає вето на відправлення в Україну певної військової допомоги. Про це на з’їзді іспанських послів у Мадриді заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, передає Europa Press.

Зазначається, що очільниця іспанського оборонного міністерства пояснювала необхідність відправлення військової допомоги Україні й запевнила, що Іспанія продовжуватиме робити це й надалі, аби сприяти захисту України від російського вторгнення.

Відповідаючи на запитання посла Іспанії в Берні вона заявила, що Швейцарія не схвалює постачання певних військових товарів, які потребують схвалення країни-виробника для реекспорту.

«Ми розуміємо, поважаємо і приймаємо нейтралітет, але для певної техніки нам потрібен дозвіл від Швейцарії, який вона нам наразі не дає», – сказала вона й додала, що міноборони буде звертатися до посольства по допомогу в отриманні такого дозволу.

При цьому Маргарита Роблес наголосила, що Іспанія почала допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення і продовжуватиме це робити надалі. Йдеться про прийом українських біженців, лікування поранених і тренування військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, раніше уряд Швейцарії не дозволив Німеччині та Данії передати Україні бронетранспортери та боєприпаси швейцарського виробництва. Водночас Швейцарія дозволила Німеччині вільно розпоряджатися танками Leopard 2, проданими оборонній групі Rheinmetall.