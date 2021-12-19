Російського підприємця Владислава Клюшина, який підозрюється в інсайдерській торгівлі на десятки мільйонів доларів, екстрадували зі Швейцарії до США.

18 грудня Клюшина в Цюріху передали американським поліцейським, які його супроводжували під час польоту до США, повідомляє російський «Інтерфакс» із посиланням на Мін'юст Швейцарії.

Бізнесмена було затримано ще 21 березня, коли він прибув із сім'єю на відпочинок до Швейцарії. Затримання відбулося на підставі міжнародного ордера на арешт, виданого напередодні міністерством юстиції США.

У квітні його видачі запросило американське консульство у Берні.

Федеральний суд Швейцарії цього тижня відхилив апеляцію Клюшина на рішення про екстрадицію до США, а також заяви його захисту про те, що Вашингтон домагається видачі бізнесмена через його зв’язки в російському уряді, завдяки яким він має доступ до інформації у сфері безпеки.

Американська влада звинувачує росіянина у значних фінансових махінаціях. За даними американської сторони, росіянин та його спільники отримали доступ до чужих комп'ютерів, заволоділи інсайдерською інформацією та використали ці відомості для незаконного отримання десятків мільйонів доларів прибутку від торгівлі акціями.

Представник посольства Росії у Швейцарії 19 грудня висловив «глибоке розчарування» екстрадицією, назвавши її «черговим епізодом «полювання» на російських громадян із боку Вашингтона».

При цьому Росія також вимагала екстрадиції Клюшина, стверджуючи, що проти нього порушено кримінальну справу за звинуваченням у шахрайстві. Подробиці цієї справи невідомі. Росія подавала запит на екстрадицію Клюшина, щоб не допустити його видачу американській стороні, але міністерство юстиції Швейцарії відхилило його.

Російське видання «Медуза» зазначає, що Клюшин відомий співпрацею з владою РФ. Зокрема він володіє ТОВ «М13», яке надавало послуги з моніторингу ЗМІ для адміністрації Путіна, російських міністерств та інших держорганів РФ.

Крім того, Клюшина називали колишнім власником великого російського Telegram-каналу Незигар.

У вересні видання The Times писало, що Клюшин може постати перед американським правосуддям за звинуваченням у керівництві операцією російських спецслужб із втручання у президентські вибори-2016 у США. Також слідчі ФБР вважають, що росіянин і його спільники зламували бази даних американських компаній, щоб вкрасти конфіденційну інформацію, яку потім використали для заробітку десятків мільйонів доларів на фондових ринках.