У п’ятницю, 28 січня, швейцарський телеканал SRF опублікував сюжет про стягування Росією військ до Українського кордону. 29 січня на нього відреагувало російське міністерство закордонних справ.

Як пише «Українська правда», в сюжеті під назвою «Український конфлікт: чи йде війна зараз?» кореспондент SRF у Росії Девід Науер повідомляє глядачам, що РФ стягує танки та війська до кордону з Україною. За словами Науера, Росія хоче використати всі засоби, щоб запобігти вступу України до НАТО чи ЄС.

МЗС Росії відреагувало на сюжет і назвало його «антиросійським». Дипломати вважають, що журналіст назвав стягуванням військ до українського кордону підготовку до оборонних російсько-білоруських навчань «Союзна рішучість-2022».

Зазначимо, що ці навчання розпочнуться в лютому і проходитимуть безпосередньо біля кордону України з Білоруссю.