фото Unsplash

Комір у пуховика найбільше піддається забрудненню, адже він щільно контактує зі шкірою

Комір у пуховика найбільше піддається забрудненню, адже він щільно контактує зі шкірою. Через це річ втрачає охайний вигляд, хоча весь пуховик залишається чистим. «Майстерня Ідей» розповідає, що зовсім не обов’язково прати його повністю – є простий спосіб привести до ладу лише комір. Що знадобиться: Засіб для миття посуду. Тепла вода – 100 мілілітрів. Губка або стара зубна щітка. Міцелярна вода (за бажанням). Ватні диски. Як почистити комір? Змішайте половину чайної ложки засобу для миття посуду та 100 мілілітрів теплої води. Збийте суміш до утворення піни. Краще використовувати засіб без яскравого аромату, щоб запах не залишився на тканині. Нанесіть піну на комір за допомогою губки або зубної щітки, обережно втираючи у тканину. Залиште засіб не 5 хвилин, щоб він подіяв. Змийте піну теплою водою, обережно промокніть комір сухою тканиною та залиште його висохнути природним чином. Після висихання комір можна додатково обробити міцелярною водою. Протріть його ватним диском, змоченим у міцелярній воді, щоб усунути залишкові запахи від мийного засобу. Потім знову промийте комір водою та дайте висохнути.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter