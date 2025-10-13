Любителям темного шоколаду слід споживати його у помірних кількостях: до 30-60 г на день

Шоколад – один із найбільш суперечливих харчових продуктів. З одного боку, його вважають суперфудом завдяки корисним властивостям для серця, мозку та протизапальним ефектам, з іншого – критикують як солодкий та жирний продукт, надмірне споживання якого може бути шкідливим.

Дослідження впливу шоколаду на здоров’я є доволі складними, бо на результат впливають спосіб життя, дієта, генетика, стан здоровʼя загалом. Утім, науковці сходяться в одному: якщо шоколад має корисні властивості для здоровʼя, то вони повʼязані зі флавонолами – рослинними сполуками, які, як вважається, підтримують здоровʼя серця, покращують функцію судин і зменшують запалення, каже гастроентеролог-дієтолог, професор Олег Швець, і наводить дані нещодавнього наукового дослідження, які свідчать про користь шоколаду.

Як флавоноли впливають на запалення

«У зовсім свіжому дослідженні науковців Гарвардської школи громадського здоров’я, результати якого опубліковані у вересні 2025 року, люди, які протягом двох років щодня приймали добавку з флавонолами какао, мали значно нижчий рівень С-реактивного білка (маркера запалення, повʼязаного із серцевими захворюваннями) порівняно з тими, хто приймав плацебо. Це також пояснює, чому учасники дослідження COSMOS, які приймали ту саму добавку, мали на 27% нижчий ризик смерті від серцевих захворювань»,– каже Олег Швець.

Вплив флавонолів на роботу серця і судин, каже лікар, може бути ключовим: поліпшення кровотоку допомагає організму контролювати запальні процеси та підтримувати здоровий стан судин в міру старіння. Якщо флавоноли какао допомагають знизити або уповільнити підвищення рівня C-реактивного білка з часом (або, як кажуть науковці, поліпшити його «траєкторію»), це пояснює, яким чином какао знижує ризики для серця і судин.

Ідея про те, що флавоноли впливають на судинну систему, узгоджується і з іншими дослідженнями. Та ці результати мають свої обмеження: чотири інші біомаркери запалення не змінилися.

«Один висновок є очевидним. Харчування має великий вплив на здоровʼя та старіння. Запалення регулюється імунною системою, близько 70% якої знаходиться в кишківнику. Тому треба звертати увагу на якість споживаної їжі, і підживлювати кишківник дуже важливо для загального здоровʼя», – каже гастроентеролог-дієтолог.

За його словами, у дослідженні люди щодня приймали 500 мг флавонолів какао, однак не обов’язково це робити. Можна щоранку додавати екстракт какао в каву або просто споживати більше продуктів, багатих на флавоноли, таких як ягоди, чай і червоний виноград. А любителям темного шоколаду слід споживати його у помірних кількостях: до 30-60 г на день.