Росіян, яких стримують Сили оборони, не можуть перекинути на інші напрямки фронту

Військовослужбовці Сил оборони України, які проводять операцію в Курській області Росії, стримують там 50 тис. російських військовослужбовців. Про це повідомив у понеділок, 11 листопада, президент Володимир Зеленський.

Під час свого вечірнього звернення президент відзначив бійців, які перебувають на Курському напрямку. За його словами, значну кількість окупантів через стримування ЗСУ на Курщині не можуть спрямувати на інші напрямки фронту.

«Там наші хлопці стримують достатньо значне угруповування російських військ – 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території. Дуже цінуємо хоробрість усіх наших воїнів, кожного підрозділу, який задіяний у цих боях», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент також відзначив усіх причетних до ударів по російських арсеналах, базах та тилу. За даними Зеленського, українські удари знизили кількість артилерії, яку застосовують по Україні росіяни. Нагадаємо, 10 листопада безпілотники Сил оборони уразили склади та військову частину на Брянщині, а також атакували Москву.

«Саме тому ми потребуємо далекобійних рішень від партнерів – від Америки, від Британії, від Німеччини. Це те, що життєво необхідно. Чим далі можуть бити наявні в нас ракети, наші дрони, тим менше реальної бойової сили буде в Росії», – повідомив президент.

Нагадаємо, 6 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Курщині росіяни втратили вбитими та пораненими 20842 своїх солдатів, а також:

54 танки;

276 бойових броньованих машин;

107 гармат та мінометів;

п’ять реактивних систем залпового вогню (РСЗВ);

659 одиниць автомобільної техніки.

Станом на 5 листопада ЗСУ також взяли у полон 717 росіян. За попередніми даними Олександра Сирського, на Курському напрямку Росія сконцентрувала 45 тис. солдатів, та намагається збільшити це число для того, щоб витиснути Сили оборони зі своєї території.