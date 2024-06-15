Бої в Серебрянському лісі, Весна-літо 2024 року

Сили Оборони вибили російські війська з ряду позицій в Серебрянському лісі на Луганщині. Про це повідомив заступник командира 12 бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України, підполковник Святослав Паламар у суботу, 15 червня.

Згідно з даними сервісу DeepState, ворог під тиском українських військових відступив у Серебрянському лісництві та Кліщіївці.

Бійці бригади планомірно вибивали окупантів із зайнятих позицій на одній з ділянок, а потім закріпилися там. І на сьогодні утримують територію від контратак росіян.

«Коли завершується штурм, починається найважчий етап — утримання відбитих у ворога позицій. Небезпека чекає на бійців за кожним кутом зруйнованих окопів. В той самий час ворог не припиняє обстрілів та спроб контратакувати. У таких умовах азовці проводять дні своїх найважчих ротацій після штурму. Дні, під час яких треба вижити, врятувати побратимів та знищити ворога», – зазначають у пресслужбі «Азову».

На YouTube-каналі бригади показали відео роботи своїх бійців на цьому напрямку.

Додамо, Серебрянський ліс, який ще називають Кремінський ліс, розташований впритул до міста Кремінна на Луганщині. Цей лісовий масив простягається на понад 10,1 га, аж до адмінмежі з Донецькою областю. На території Серебрянського лісу з кінця літа 2022 року проходить лінія оборони, яку тримають воїни з різних українських підрозділів. Серед них останні кілька місяців там воюють бійці бригади «Азов».

Нещодавно ZAXID.NET писав, що США скасували заборону на постачання зброї «Азову» після 10 років обмежень. Раніше «Азов» звинувачували у серйозних порушеннях прав людини. Під впливом роспропаганди бійців підозрювали у расистських, ксенофобських та ультранаціоналістичних поглядах, а співробітники ООН з прав людини звинуватили угруповання нібито в порушеннях гуманітарного права. Утім після ретельної перевірки Держдепартамент США не виявив жодних доказів таких порушень. США також змінили політику щодо «Азову» на тлі посилення російського наступу на сході України та регулярних обстрілів критичної інфраструктури.