Через сильні пориви вітру без електрики повністю або частково залишилася майже сотня населених пунктів на Львівщині. Працівники «Львівобленерго» усувають пошкодження в електромережах. Енергетики працювали протягом неділі, однак в ніч на понеділок через сильний вітер відбулися нові відключення.

За інформацією «Львівобленерго», станом на 10:00 понеділка, 31 січня, внаслідок негоди знеструмлені 14 ліній електропередачі напругою 6-10 кВ повністю та 20 частково, 46 населених пунктів повністю та 47 частково у:

Східному РЕМ (Золочівська, Бродівська, Буська частина),

Західному РЕМ (Городоцька, Яворівська, Жовківська, Мостиська част.),

Південному РЕМ (Стрийська, Дрогобицька, Бориславська, Сколівська част.),

Північному РЕМ (Червоноградсько-Сокальська, Кам’янка-Бузька, Радехівська част.),

Центральному РЕМ (Пустомитівська, Перемишлянська част.),

Карпатському РЕМ (Старосамбірська, Самбірська част.).

У департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА розповіли, що протягом доби 30 січня та в ніч на 31 січня по території області зберігалися складні погодні умови (пориви вітру, сніг та мокрий сніг, дощ), що призвело до ускладнень в роботі систем енергопостачання. Зранку у понеділок, 31 січня, електропостачання було відсутнє у 123 населених пунктах області: 84 повністю, 40 частково.

Аварійно-відновлювальні роботи здійснюють 46 бригад «Львівобленерго». Задіяні 197 працівників та 69 одиниць техніки.

У неділю Львівський гідрометцентр повідомив про значне погіршення погоди, раніше також вони попередили про сильні вітри. Сьогодні у Львові синоптики прогнозують сильний вітер швидкістю 25-28 м/c, хмарну погоду з проясненнями, незначний сніг, а на дорогах ожеледицю. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. В горах на Львівщині прогнозують сходження лавин. Там оголосили III рівень небезпек – помаранчевий.