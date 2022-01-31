Сильний вітер залишив без електрики майже сто населених пунктів на Львівщині
Через сильні пориви вітру без електрики повністю або частково залишилася майже сотня населених пунктів на Львівщині. Працівники «Львівобленерго» усувають пошкодження в електромережах. Енергетики працювали протягом неділі, однак в ніч на понеділок через сильний вітер відбулися нові відключення.
За інформацією «Львівобленерго», станом на 10:00 понеділка, 31 січня, внаслідок негоди знеструмлені 14 ліній електропередачі напругою 6-10 кВ повністю та 20 частково, 46 населених пунктів повністю та 47 частково у:
- Східному РЕМ (Золочівська, Бродівська, Буська частина),
- Західному РЕМ (Городоцька, Яворівська, Жовківська, Мостиська част.),
- Південному РЕМ (Стрийська, Дрогобицька, Бориславська, Сколівська част.),
- Північному РЕМ (Червоноградсько-Сокальська, Кам’янка-Бузька, Радехівська част.),
- Центральному РЕМ (Пустомитівська, Перемишлянська част.),
- Карпатському РЕМ (Старосамбірська, Самбірська част.).
У департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА розповіли, що протягом доби 30 січня та в ніч на 31 січня по території області зберігалися складні погодні умови (пориви вітру, сніг та мокрий сніг, дощ), що призвело до ускладнень в роботі систем енергопостачання. Зранку у понеділок, 31 січня, електропостачання було відсутнє у 123 населених пунктах області: 84 повністю, 40 частково.
Аварійно-відновлювальні роботи здійснюють 46 бригад «Львівобленерго». Задіяні 197 працівників та 69 одиниць техніки.
У неділю Львівський гідрометцентр повідомив про значне погіршення погоди, раніше також вони попередили про сильні вітри. Сьогодні у Львові синоптики прогнозують сильний вітер швидкістю 25-28 м/c, хмарну погоду з проясненнями, незначний сніг, а на дорогах ожеледицю. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. В горах на Львівщині прогнозують сходження лавин. Там оголосили III рівень небезпек – помаранчевий.