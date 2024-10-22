Мурованська школа, в якій ремонтуватимуть кухню

Мурованська сільська рада уклала угоду з ТОВ «КББ-Буд» на ремонт кухні в селі Муроване, що біля Львова. Згідно з системою публічних закупівель Prozorro, вартість робіт становить 12,4 млн грн. Відремонтувати кухню планують до кінця 2025 року. Сайт NGL.media проаналізував кошторис закупівлі й повідомляє, що ціни на будматеріали завищені мінімум на 720 тис. грн.

Договір на ремонт кухні школи в Мурованому уклали у рамках урядової «Стратегії реформування системи шкільного харчування», яка передбачає модернізацію шкільних кухонь та їдалень до 2027 року. Згідно з технічним завданням, підрядник замінить двері, облицює підлогу й стіни керамічною плиткою, встановить вентиляцію, прокладе та ізолює трубопроводи, встановить нове кухонне обладнання та меблі.

У кошторисі йдеться, що загальна вартість матеріалів та обладнання, становить 8,32 млн грн (з яких 4,28 млн грн – вартість будматеріалів). NGL.media повідомляє, що лише за керамічну плитку Мурованська сільрада потенційно переплачує понад 500 тис. грн. З кошторису неможливо точно ідентифікувати модель та виробника плитки, тому журналісти порівнювали її вартість з плиткою, яку нещодавно купували для ремонту Ходорівської лікарні, оскільки вимоги до харчоблоків медзакладів і шкіл однакові.

Плитку для стін шкільної кухні в Мурованому планують купувати по 1616 грн за м², а у Ходорівській лікарні – 625 грн за м². Також вартість антиковзкої плитки для підлоги шкільної кухні становить 1522 грн за м², а для лікарні – 640 грн за м². Крім цього, Мурованська сільрада може переплатити понад 50 тис. грн за двері, 45 тис. грн за клей для плитки й 107,4 тис. грн за стельові алюмінієві плити.

Переможцем та єдиним учасником торгів стало львівське ТОВ «КББ-Буд». Згідно з аналітичною системою YouControl, компанія працює з року й спеціалізується на будівництві доріг. ТОВ «КББ-Буд» належить львівському підприємцю Степану Біляку та адвокатці Наталії Турчин.