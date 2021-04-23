Упродовж 2021 року сільські громади по всій Україні приєднають до мережі інтернет. На Львівщині зголосилися вже 124 села. Загалом до мережі приєднають три тисячі сіл.

Як повідомили в прес-службі ЛОДА, у держбюджеті на 2021 рік передбачили 500 млн грн на під’єднання до оптичного інтернету сільських громад, зокрема йдеться про школи, лікарні, ЦНАПи, бібліотеки та будинки культури. Цих грошей має вистачити, аби охопити інтернетом три тисячі віддалених населених пунктів по всій Україні.

Для того, аби доєднатися до проекту, представники громад мають заповнити онлайн-заявку. Після цього уряд має розподілити кошти між громадами та провести закупівлі.

На Львівщині провести інтернет зголосилися вже 28 громад у 124 селах.

«Важливо й те, що попередньо подати заявку на під’єднання до оптичного інтернету мають самі громади. Попередній збір заявок для отримання фінансування в межах державної “інтернет-субвенції” проводять на спеціально розробленій платформі Мінцифри. Наразі до участі у проекті вже зголосилися 28 громад із Львівщини, які планують провести швидкісний інтернет до 362 соціально важливих закладів у 124 селах. Інтернет і доступ до інформації в сучасному світі є запорукою розвитку громад, області та держави загалом. Тому ми закликаємо всіх керівників активно відстежувати такі можливості і не проґавити шансу», – розповів голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Перевірити, чи яка громада подала заявку на отримання державної «інтернет-субвенції» можна на спеціальному даш-борді Мінцифри за посиланням.

За словами директора департаменту економічної політики ЛОДА Степана Куйбіди, в області створять спеціальні комісії, які мають перевірити наявність оптоволокна в населених пунктах, особливо в тих, які подали заявку в Мінцифри.

«Дані, які є в Києві, потрібно верифікувати, щоб передати точну інформацію про наявність швидкісного інтернету та убезпечити наші громади від помилкового виключення з проекту. Вже зараз ціна питання – 362 соціально важливі заклади на Львівщині з попередньо зареєстрованих 28 сіл», – пояснює Степан Куйбіда.

Зазначимо, що для реалізації проекту проведення мережі інтернет до віддалених сіл Кабмін ще має затвердити відповідну постанову.