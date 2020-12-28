У «Пиріжковій» готували і продавали одні з найсмачніших пиріжків у центрі Львова

Попри стрімкий розвиток міста та забудову у Львові лишається низка місць, які сповнені ностальгією для місцевих мешканців. Ідеться не про старовинні костели чи пишні кам’яниці, а про ті простори чи будівлі, які притягували людей і з якими мало не кожен львів’янин має спогади.

«Фотографії старого Львова» зібрали підбірку семи таких особливих місць.

Альтанка у парку Франка

Альтанку-ротонду з античними колонами у найстарішому парку Львові збудували у 1835 році. Тоді парком володів підприємець Іван Гехт, який його реконструював та намагався зробити прибутковим. Власне, альтанка була одним зі способів реалізувати цей задум, водночас у парку також збудували ресторан та купальний басейн. У середині минулого століття в альтанці щотижня грав військовий оркестр, а нині тут часто можна зустріти танцюристів-аматорів.

Фото «Фотографій старого Львова»

Кав’ярня «Вірменка» (вул. Вірменська, 19)

Культова кав’ярня Львова, відкрита у 1979 році. Славилася найсмачнішою кавою у місті та тим, що стала місцем збору хіпі, а пізніше – інших неформалів, художників, музикантів, істориків, поетів. Тут обмінювались самвидавом, читали заборонених Солженіцина і Булгакова, слухали заборонений рок-н-рол.

«Вірменка» мала тільки 7 столиків усередині, і черга по каву стояла аж на вулицю. Тут зародилася традиція пити каву на вулиці, сидячи на тротуарах чи в під’їздах. Це було заборонено в радянський час, тож міліція часто переслідувала відвідувачів, яких рятували тодішні працівники кав’ярні, виводячи їх через чорний хід.

Фото 032.ua

Влітку 2016 року у «Вірменці» провели реставрацію: залишились автентичні кладка, перекриття, фрагмент кам’яного порталу ХVI-XVII ст. тощо, натомість з’явились старі фотографії із завсідниками кав’ярні і книжкові полиці. У 2016, 2017, 2018 роках «Вірменку» обирали найкращою кав’ярнею Львова у межах Lviv Coffee Festival.

Кінотеатр «Львів» у Стрийському парку

Перший широкоформатний кінотеатр України зі стереозвуком – «Львів» – відкрився у 1960 році на головній, верхній алеї Стрийського парку у приміщеннях колишнього павільйону важкої промисловості, збудованого у 1936-1937 роках.

У кінотеатрі «Львів» відбувалися найбільш значні прем’єри – зал, розрахований спершу на 760, а згодом на 911 місць, рідко пустував. У 1960-х роках за день у кінотеатрі відбувалося до 7 кіносеансів, а працювало там 36 осіб. У 1980-х роках, коли відбувся спад випуску широкоформатних фільмів, його переобладнали на систему монозвуку.

Фото Центру міської історії

Зараз кінотеатр «Львів» перебуває на балансі Палацу мистецтв та вже кілька років не функціонує. Будівлю планують реконструювати і облаштувати там виставковий зал.

Перукарня «Чародійка» (вул. Франка, 23)

Чотириповерховий перукарсько-косметичний комплекс «Чародійка» збудували на вул. Франка у 1970-х роках, однак його закрили у часи Незалежності. Ця перукарня свого часу була ознакою шику за заможності – всі випускні та весільні зачіски львівські модниці робили саме там.

Фото з відкритих джерел

Зараз на першому поверсі цієї будівлі розташований секонд-хенд, інші приміщення пустують. У квітні 2019 року виконком ЛМР погодив облаштування в будівлі готелю французької мережі Ibis Red, нині триває її реконструкція.

Кафе «Пінгвін» (просп. Свободи, 39)

Найстаріше у Львові кафе «Пінгвін» працює на пр. Свободи з 1960 року. Тут продають фірмове морозиво із поливкою та молочні коктейлі. Можна замовити алкогольні напої та з’їсти канапку чи тістечко. Основні клієнти закладу – старші люди й туристи.

Фото з відкритих джерел

Фонтани біля входу у Парк культури (вул. Вітовського)

Фонтани-кульбаби на вулиці Вітовського збудували у 1970-х роках замість газону: поруч розташовувалося регіональне управління КДБ, у якому встановили обладнання, яке потребувало охолодження. За незалежності КДБ замінило СБУ, а сучасне обладнання вже не потребувало охолодження, проте фонтан залишився.

Фото з відкритих джерел

Кілька років тому з’явилася ідея відновити в цьому місті історичну водойму – Пелчинський став, і в липні 2018 року виконком ЛМР погодив детальний план території, який це передбачає.

«Пиріжкова» (вул. Словацького, 4/2)

У «Пиріжковій» готували і продавали одні з найсмачніших пиріжків у центрі Львова. Хоча офіційно ТОВ «Пиріжкова» працює з січня 1994 року, коли вперше відкрилися двері цього закладу, мабуть, не пригадає жоден львів’янин.

Фото з відкритих джерел

Зараз у меню гостям представлений широкий асортимент свіжої випічки з солодкими й солоними начинками: ватрушки, рогалики, булочки, чебуреки, багети. Пиріжків тут є майже 20 видів – з м’ясом, рибою, овочами, шоколадом, згущеним молоком, джемом, ягодами, варенням і фруктами.