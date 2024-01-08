Здоров'я очей значною мірою залежить і від харчування

Здоров'я очей значною мірою залежить від способу життя і харчування. Нині більшість людей 90% свого часу проводить перед екранами різноманітних гаджетів, тож дотримання збалансованого харчування, зволоження та захист очей від надмірного часу перед екраном є невід’ємною частиною комплексного підходу до здоров’я очей. Аби зберегти хороший зір і здоров’я очей загалом, у щоденний раціон слід включити багаті поживними речовинами продукти, пише OnlyMyHealth.

1. Листова зелень. Листова зелень, така як шпинат і капуста, багата антиоксидантами (лютеїн, зеаксантин,) які необхідні для підтримки здоров’я макули. Ці поживні речовини допомагають захистити очі від шкідливих світлових хвиль високої енергії, таких як ультрафіолетові промені.

2. Омега-3 жирні кислоти. Жирна риба (лосось, скумбрія, форель) є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот, які сприяють структурній цілісності клітинних мембран очей і підтримують загальний стан здоров’я очей.

3. Різнокольорові фрукти та овочі. Споживайте різні різнокольорові фрукти та овочі (моркву, броколі, буряк, ягоди тощо). Вони містять вітаміни A, C і E, а також антиоксиданти, які допоможуть запобігти віковій дегенерації жовтої плями та сприяти здоровому зору.

4. Горіхи та насіння. Мигдаль, волоські горіхи та насіння льону містять вітамін Е та омега-3 жирні кислоти, які підтримують здоров’я очей. Вітамін Е відомий своїми антиоксидантними властивостями, допомагає захистити очі від окисного стресу.

5. Цитрусові. Апельсини, грейпфрути та лимони багаті вітаміном С, який відіграє важливу роль у запобіганні катаракті та підтримці загального здоров’я очей. Вітамін С також покращує засвоєння інших необхідних поживних речовин.

6. Яйця. Яйця є хорошим джерелом лютеїну, зеаксантину, вітаміну Е та цинку, які сприяють підтримці здоров’я очей. Поживні речовини, що містяться в яйцях, допомагають знизити ризик розвитку вікової макулярної дегенерації.

7. Цільні злаки. Включіть у раціон цільні зерна, такі як кіноа, коричневий рис і овес. Ці зерна містять вітамін Е, цинк і ніацин, які сприяють загальному здоров’ю очей і можуть допомогти запобігти таким захворюванням, як глаукома.