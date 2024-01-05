Шкіра рук взимку потребує особливого догляду

Холод, вітер погано впливають на шкіру рук, вона стає сухою та шорсткою. Шкіра рук має мінімальний підшкірний жировий шар, тому менше захищена. Поліпшити стан шкіри рук і повернути їй м’якість можна за допомогою засобів, які легко приготувати в домашніх умовах, пише «Медправда».

Заспокійлива медова маска. Мед має регенерувальні та пом’якшувальні властивості, а також відмінно зволожує. Для маски краще брати мед, який вже трохи закристалізувався. Нанесіть мед на руки, акуратно втріть його в шкіру і залиште на 10 хвилин, а тоді змийте теплою водою.

Маска з картоплі, яєць та вершків. Інгредієнти для цієї маски є майже у кожного вдома. У яйцях міститься вітамін А, який робить шкіру рук пружною, вершки — пом’якшують її, а картопля має протизапальну дію. Для приготування маски слід відварити картоплю, пом’яти її, вбити у неї яйце і влити трохи вершків. Перемішати все до густої консистенції. Отриману кашку слід нанести на руки, обгорнути їх харчовою плівкою і потримати 15 хвилин, а тоді змити теплою водою.

Ванночка з календулою. Для сухої шкіри рук корисною буде трав’яна ванночка, скажімо, з календулою, яка має регенерувальні та протизапальні властивості, вона зменшить сухість рук. Приготуйте настій календули, дайте йому трохи охолонути. У теплий настій занурте руки на 10 хвилин, а тоді змийте чистою водою і висушіть.4.

Заспокійливий компрес із насіння льону. Це насіння є цінним джерелом омега-3 кислот. Компрес з них сприяє зволоженню та регенерації шкіри рук. Для приготування настою, насіння льону слід відварити у невеликій кількості води до загусання і дати охолонути. А тоді нанести на руки, обгорнути харчовою плівкою і тримати 10 хвилин, після чого змити.

Цукровий скраб з оливковою олією. Він дозволить відлущити мертві клітини шкіри рук, а оливкова олія зволожить її. Для приготування скрабу слід змішати 1 ст. л. цукру з 1 ч. л. оливкової олії. Отриману суміш утріть у шкіру рук, після чого залиште на деякий час, а тоді змийте скраб теплою водою.

Аби взимку захистити руки від морозу і вітру, носіть рукавички. Мийте руки теплою водою, бо гаряча сушить шкіру. Користуйтеся зволожувальними кремами для рук. Наносьте його кілька разів на день, особливо після миття рук. Пийте достатньо води та вживийте вітаміни, особливо вітамін Е, який сприятливо впливає на стан шкіри.