Як спалити 2000 калорій на день без фізичних тренувань у спортзалі
Спонтанна фізична активність (NEAT) допомагає досягти бажаних результатів простіше, ніж регулярні тренування
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Не у всіх з різних причин є можливість регулярно ходити у спортзал, аби під час тренувань спалити зайві калорії. Утім, до 2000 калорій на день можна спалити і без відвідування спортзалу. Для цього достатньо просто прибирати в квартирі, вигулювати собаку, мити посуд, підніматися сходами тощо.
Спонтанна фізична активність (NEAT) допомагає без особливих зусиль досягти бажаних результатів простіше, ніж регулярні тренування.
«NEAT або термогенез нефізичної активності – це енергія, яку ми спалюємо під час спонтанної фізичної активності. Вона не має структури чи певного темпу. Але при цьому може прискорити метаболізм і, відповідно, стимулювати більшу витрату енергії», – пише Медправда.
Цю концепцію вигадав доктор медичних і філософських наук Джеймс Левіні з клініки Мейо. Її суть полягає в тому, що будь-які наші дії, крім тренувань, спалюють калорії. Тобто, коли ми працюємо, ходимо по магазинах, вигулюємо собаку тощо, ми витрачаємо енергію. Відповідно, для схуднення та підтримки тіла у хорошій формі необхідно підвищувати NEAT-активність. Це дозволить скинути вагу навіть без інтенсивних фізичних навантажень.
Спонтанна фізична активність включає:
- ходьбу;
- прибирання квартири;
- підйом сходами;
- миття посуду;
- прасування;
- приготування їжі;
- роботи в саду;
- ігри з дитиною;
- вигул собаки;
- катання на велосипеді, роликах, самокаті;
- рух ніг під час сидіння чи жестикуляції тощо.
Вчені підкреслюють: ми спалюємо втричі більше енергії, коли стоїмо порівняно з часом, коли сидимо. Тому намагайтеся якомога менше сидіти.
Витрата енергії, пов’язана з NEAT, може значно змінюватись до 2000 ккал на добу. Найважливішим, пише видання, є спосіб життя, вид роботи та дозвілля.
Як вид роботи залежить від втрати калорій:
- сидяча робота — низький NEAT: до 700 ккал на добу;
- стояча робота — середня NEAT: до 1400 ккал на добу;
- фізична робота — високий NEAT: до 2000 ккал на добу.
Якщо ви хочете почати NEAT, то відмовтеся, наскільки це можливо, від сидячого способу життя. І це принесе неабияку користь здоров’ю. NEAT зменшує ризик розвитку метаболічного синдрому, ожиріння, серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу, розвиток пухлин.
Згідно з дослідженням вчених, люди, які займалися фізичною активністю низької інтенсивності протягом 15 хвилин на день або 90 хвилин на тиждень, були схильні до смертності від метаболічних та серцевих захворювань на 14% менше, а їхня середня тривалість життя збільшилася на три роки.
Також вчені довели, що регулярна ходьба у нормальному темпі (тобто 3,2–4,8 км/год) була пов’язана з відносним зниженням ризику розвитку діабету ІІ типу на 20–30%.
Перевага NEAT у тому, що її не потрібно планувати, достатньо дотримуватись у повсякденному житті.