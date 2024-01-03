До спонтанної фізичної активності належить і вигулювання собаки я собаки людина витрачає енергію

Не у всіх з різних причин є можливість регулярно ходити у спортзал, аби під час тренувань спалити зайві калорії. Утім, до 2000 калорій на день можна спалити і без відвідування спортзалу. Для цього достатньо просто прибирати в квартирі, вигулювати собаку, мити посуд, підніматися сходами тощо.

Спонтанна фізична активність (NEAT) допомагає без особливих зусиль досягти бажаних результатів простіше, ніж регулярні тренування.

«NEAT або термогенез нефізичної активності – це енергія, яку ми спалюємо під час спонтанної фізичної активності. Вона не має структури чи певного темпу. Але при цьому може прискорити метаболізм і, відповідно, стимулювати більшу витрату енергії», – пише Медправда.

Цю концепцію вигадав доктор медичних і філософських наук Джеймс Левіні з клініки Мейо. Її суть полягає в тому, що будь-які наші дії, крім тренувань, спалюють калорії. Тобто, коли ми працюємо, ходимо по магазинах, вигулюємо собаку тощо, ми витрачаємо енергію. Відповідно, для схуднення та підтримки тіла у хорошій формі необхідно підвищувати NEAT-активність. Це дозволить скинути вагу навіть без інтенсивних фізичних навантажень.

Спонтанна фізична активність включає:

ходьбу;

прибирання квартири;

підйом сходами;

миття посуду;

прасування;

приготування їжі;

роботи в саду;

ігри з дитиною;

вигул собаки;

катання на велосипеді, роликах, самокаті;

рух ніг під час сидіння чи жестикуляції тощо.

Вчені підкреслюють: ми спалюємо втричі більше енергії, коли стоїмо порівняно з часом, коли сидимо. Тому намагайтеся якомога менше сидіти.

Витрата енергії, пов’язана з NEAT, може значно змінюватись до 2000 ккал на добу. Найважливішим, пише видання, є спосіб життя, вид роботи та дозвілля.

Як вид роботи залежить від втрати калорій:

сидяча робота — низький NEAT: до 700 ккал на добу;

стояча робота — середня NEAT: до 1400 ккал на добу;

фізична робота — високий NEAT: до 2000 ккал на добу.

Якщо ви хочете почати NEAT, то відмовтеся, наскільки це можливо, від сидячого способу життя. І це принесе неабияку користь здоров’ю. NEAT зменшує ризик розвитку метаболічного синдрому, ожиріння, серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу, розвиток пухлин.

Згідно з дослідженням вчених, люди, які займалися фізичною активністю низької інтенсивності протягом 15 хвилин на день або 90 хвилин на тиждень, були схильні до смертності від метаболічних та серцевих захворювань на 14% менше, а їхня середня тривалість життя збільшилася на три роки.

Також вчені довели, що регулярна ходьба у нормальному темпі (тобто 3,2–4,8 км/год) була пов’язана з відносним зниженням ризику розвитку діабету ІІ типу на 20–30%.

Перевага NEAT у тому, що її не потрібно планувати, достатньо дотримуватись у повсякденному житті.