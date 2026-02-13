Зустріч сина донора з реципієнтами

У Центрі трансплантології Першого медобʼєднання Львова відбулася зустріч сина донора з трьома реципієнтами, яким пересадили органи його батька. Чоловіки, що живуть з пересадженими органами, вдячні сину донора, що дав їм такий шанс, а син донора своєю чергою переконався, що прийняв правильне рішення.

Торік, 4 квітня, у Житомирській обласній клінічній лікарні через несумісні з життям травми помер чоловік. Лікарі констатували смерть мозку. Тієї ночі син чоловіка Микола Недашківський, попри невимовний біль втрати, дав згоду на посмертне донорство органів батька, що дозволило трьом важкохворим чоловікам отримали другий шанс на життя, повідомили у медзакладі.

Команда львівських трансплантологів тієї ж ночі виконала три трансплантації: двом чоловікам пересадили по нирці, ще одному – печінку.

«Для мене й моєї сім’ї це дуже важлива мить. Ми розуміли, що батька вже не врятувати. І було б неправильно не погодитися на донорство, якщо це могло врятувати чиєсь життя. Мені хотілося знати, що це рішення було прийнято недаремно, що воно справді допомогло комусь жити далі. І зараз я в цьому переконався», — сказав Микола Недашківський під час зустрічі з реципієнтами.

48-річний Юрій Кошла – один із тих, хто отримав другий шанс на життя. Він страждав на цироз печінки.

«Перед операцією я не жив, а просто існував. Зараз мені просто хочеться жити. Робити щось краще щодня. Я подякував синові донора, подивився йому в очі, і це дуже цінно для мене», – каже Юрій Кошла.

До слова, Львів є лідером в Україні за кількістю трансплантацій. Торік у Першому медичному об’єднанні провели 154 трансплантації органів. Тут торік пересадили 109 нирок, 25 печінок і 20 сердець. Відсоток трансплантацій від померлого донора – 71%, 29% – від живого донора.