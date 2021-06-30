До кінця дня у середу, 30 червня, у Львові прогнозують сильну грозу та шквали. Про це повідомили у Львівському гідрометцентрі.

Зокрема, у найближчу годину й до кінця дня синоптики прогнозують у Львові значні дощі, шквали 19-24 м/с. Температура повітря коливатиметься від 21 до 29°С.

Завтра, 1 липня, вночі та вранці очікується туман видимістю 200-500 м. Крім цього, синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози й місцями град. Температура вночі 13-18°С, вдень 22-27°С.

Нагадаємо, як раніше повідомляв ZAXID.NET, до кінця тижня у Львові прогнозують спеку до +32°С, дощі з грозами та пориви вітру.