На Львівщині вночі та зранку 2 січня подекуди буде туман та погіршення видимості до 200-500 метрів. Також у цей час на автошляхах прогнозують ожеледицю. Про це повідомили синоптики Львівського гідрометеоцентру.

Загалом 2 січня на території області пануватиме погода без істотних опадів.

«Вночі та вранці на дорогах ожеледиця, місцями видимість погіршуватимуть тумани. Вітер південно-східної чверті, слабкий до помірного. Погіршення видимості в тумані 200-500 метрів», – йдеться в повідомленні. Така погода ситуація відповідає І рівню небезпечності.

Температура вночі буде від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3–8° тепла. Атмосферний тиск зростатиме, відносна вологість повітря зменшиться.