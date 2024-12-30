Синоптики львівського гідрометцентру розповіли, яку погоду варто очікувати на Новий рік. 31 грудня 2024 року та у перші дні січня 2025 року на Львівщині очікується сонячна погода, без істотних опадів.

Як вказано у прогнозі синоптиків, у вівторок, 31 грудня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 0 – 5°С морозу, вдень 3 – 8°С тепла. У Львові температура повітря вночі коливатиметься у межах 1 – 3°С морозу, вдень 4 – 6°С тепла.

Прогноз погоди від синоптиків

У середу та четвер, 1 та 2 січня 2025 року, погода на Львівщині та у Львові буде сонячною. Вдень позначки термометра сягатимуть 7°С тепла, а вночі коливатимуться від 0°С до 2°С тепла.

Із 3 січня у Львівській області похолодає, денна температура повітря становитиме близько 0°С, а також періодично сніжитиме.